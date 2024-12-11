"Тяжелые психотропы". В Черкасской области правоохранители взяли наркосиндикат – фото

Фигуранты планировали масштабироваться на всю Украину, заявили в СБУ

Фото: СБУ

Правоохранители заявили об обезвреживании наркосиндиката, который производил масштабные партии психотропных веществ в Черкасской области. О совместной работе Службы безопасности Украины и Национальной полиции сообщает пресс-служба СБУ.

Ведомство заявляет о нейтрализации преступной группировки, занимавшейся изготовлением тяжелых психотропов (амфетамина, мефедрона и Альфа-PVP) для продажи в разных областях Украины.

Согласно материалам следствия причастными к наркобизнесу оказались жители Черкасщины, в частности, 36-летняя юрист центра предоставления бесплатной правовой помощи.

Чтобы оптом производить свой "товар", фигуранты организовали две нарколаборатории, которые ежемесячно поставляли особо опасные психотропы на почти 5 млн грн, добавляет СБУ.

При этом, добавляет ведомство, подозреваемые прямо в собственных квартирах обустроили производственный процесс на подпольных цехах.

К тому же, фигуранты занимались сбытом веществ через разветвленную сеть наркодилеров в Одессе, Черновцах, в Киевской и Черкасской областях, а для поиска потенциальных клиентов они использовали личные связи в криминальных кругах, поясняют в спецслужбе.

По ее данным, подозреваемые планировали расширить нелегальный бизнес по всей территории страны, однако правоохранители задержали четырех активных участников группировки "на горячем", когда те готовили новую партию "товара" для продажи.

СБУ приводит перечень того, что удалось найти во время 22 обысков:

→ 5 килограммов психотропного вещества A-PVP;

→ почти 160 литров прекурсоров (начальных химических компонентов для создания психотропов);

→ оборудование для производства и фасовки запрещенных веществ;

→ мобильные телефоны с поличным;

→ банковские карты, через которые производились расчеты за сбыт психотропов.

Пятеро фигурантов получили подозрения по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте психотропных веществ или их аналогов в составе организованной преступной группы.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества, пока они находятся под стражей.

Продолжаются расследования, чтобы привлечь к ответственности и других фигурантов, заключают правоохранители.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

17 октября Офис генпрокурора сообщил, что правоохранители разоблачили "мощный наркосиндикат" с ежегодным доходом более 4 млрд грн, задержаны 60 участников вместе с организаторами.

8 ноября СБУ и Нацполиция заявили о задержании в Украине руководителей международного наркосиндиката.