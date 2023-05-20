Нічна атака "шахедів" на Київ. Рятувальники показали будинок, на який упали уламки – фото
20.05.2023, 11:28
Фото: ДСНС
Вночі 20 травня російські окупанти здійснили чергову атаку на Київ ударними безпілотниками Shahed-136/131. Всі дрони-камікадзе були збиті, їх уламки впали на місто, в одному з будинків сталася пожежа. Про це повідомляє ДСНС.
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Як зазначають, рятувальники ліквідували пожежу на даху 9-поверхового житлового будинку на загальній площі 80 кв. м.
Попередньо виявлено пошкодження у чотирьох квартирах, жертв та постраждалих немає.
За інформацією КМВА, пожежа внаслідок падіння уламків збитого дрона була у Дніпровському районі.
- Атака на Київ 20 травня розпочалася невдовзі після 01:00. До цього вибухи чули на Київщині.
- Вранці 20 травня КМВА повідомила, що всі повітряні цілі збили ППО, уламки впали у чотирьох районах столиці.
- Повітряні сили повідомили, що ППО збило 21 дрон цієї ночі, 18 із них летіли на Київську область.
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