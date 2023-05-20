Ночная атака "шахедов" на Киев. Спасатели показали дом, на который упали обломки – фото

Ночью 20 мая российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев ударными беспилотниками Shahed-136/131. Все дроны-камикадзе были сбиты, их обломки упали на город, в одном из домов произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

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Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м.

Предварительно обнаружено повреждение в четырех квартирах, жертв и пострадавших нет.

По информации КГВА, пожар в результате падения обломков сбитого дрона был в Днепровском районе.

Атака на Киев 20 мая началась вскоре после 01:00. До этого взрывы слышали в Киевской области.

Утром 20 мая КГВА сообщила, что все воздушные цели сбила ПВО, обломки упали в четырех районах столицы.

Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 21 дрон этой ночью, 18 из них летели на Киевскую область.

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