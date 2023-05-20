UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночная атака "шахедов" на Киев. Спасатели показали дом, на который упали обломки – фото

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 11:28
Ночная атака
Фото: ГСЧС

Ночью 20 мая российские оккупанты совершили очередную атаку на Киев ударными беспилотниками Shahed-136/131. Все дроны-камикадзе были сбиты, их обломки упали на город, в одном из домов произошел пожар. Об этом сообщает ГСЧС.

Ночная атака "шахедов" на Киев. Спасатели показали дом, на который упали обломки – фото

Как отмечается, спасатели ликвидировали пожар на крыше 9-этажного жилого дома на общей площади 80 кв. м.

Ночная атака "шахедов" на Киев. Спасатели показали дом, на который упали обломки – фото

Предварительно обнаружено повреждение в четырех квартирах, жертв и пострадавших нет.

Ночная атака "шахедов" на Киев. Спасатели показали дом, на который упали обломки – фото

По информации КГВА, пожар в результате падения обломков сбитого дрона был в Днепровском районе.

Ночная атака "шахедов" на Киев. Спасатели показали дом, на который упали обломки – фото
  • Атака на Киев 20 мая началась вскоре после 01:00. До этого взрывы слышали в Киевской области.
  • Утром 20 мая КГВА сообщила, что все воздушные цели сбила ПВО, обломки упали в четырех районах столицы.
  • Воздушные силы сообщили, что ПВО сбила 21 дрон этой ночью, 18 из них летели на Киевскую область.

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакиевдронГСЧС
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 