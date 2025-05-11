Усе про 12 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

12 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 12 травня

Сьогодні, 12 травня, церква відзначає святителя Єпіфанія – єпископа Кіпрського; святителя Германа – патріарха Константинопольського; святителя Савина – архієпископа Кіпрського; преподобного Амфілохія Почаївського.

Святитель Єпіфаній був єпископом Кіпрським у четвертому столітті. Від початку став ченцем, пізніше був пустельником, бо прагнув усамітнення. Але чутка про подвижника ширилася поміж людей і його було обрано у єпископи у місті Саламіна. Після смерті святителя його було визнано отцем і вчителем християнської церкви.

Святитель Герман жив у сьомому столітті й походив з родини візантійського сенатора. Вивчав у церкві святе письмо й був поставлений єпископом. Пізніше був поставлений патріархом Константинопольським. Відзначився своєю боротьбою проти єресі. Також патріарх залишив по собі багато церковних творів. Після 14 років на патріаршому престолі був вигнаний єретиками й пішов у монастир. Там і помер на 95 році життя.

Святитель Савин був учнем Єпіфанія Кіпрського. Саме він і описав життя свого вчителя. Коли єпископ Єпіфаній помер, Савин зайняв єпископський престол. Помер у п’ятому столітті.

Амфілохій Почаївський / Фото: arkhiv.pravoslaviavolyni.org.ua

Амфілохій Почаївський народився 10 грудня 1894 року в селі Мала Іловиця на Тернопільщині. При народженні отримав ім’я Яків. Він став ченцем у Почаївському монастирі, сучасники оповідають про його цілительські здібності. До Амфілохія зверталися хворі, і святитель усім допомагав. Родичі святого були учасниками УПА, а сам святитель допомагав воїнам, лікував і загалом підтримував ідеї вільної України.

Під час радянських репресій Амфілохій чинив спротив закриттю Почаївської Лаври, за це його запроторили до психіатричної лікарні. Після виходу святителя, була спроба замаху на його життя, але йому вдалося вижити. Останні роки життя священник провів у своєї небоги. У дворі спорудив невелику каплицю, а пізніше й домашній монастир. Помер святитель 1971 року, похований на кладовищі Почаївської Лаври.

У 2002 році Амфілохій був канонізований як святий УПЦ МП. Попри репресії з боку радянської влади та переслідування, яких зазнав святитель за життя, 2016 року Російська православна церква встановила загальне шанування Святого Амфілохія.

Іменини та день ангела 12 травня

За новоюліанським календарем 12 травня відзначаємо день ангела Германа. Ім’я походить з латини, було дуже поширене у Візантійській імперії. Перекладається як "рідний", "близький".

Який день ангела 12 травня / Фото: Pixabay

Народні традиції й прикмети

У народному календарі 12 травня називали днем Єпіфанія. У книзі Василя Скуратівського "Місяцелик" знаходимо таку приказку: "Якщо Єпіфан вранці зодяг червоний жупан, то все літо буде сухе й жарке." Це означало, що червоний світанок прогнозує посушливе літо. Є ще кілька прикмет:

похмурий ранок означає дощове літо;

якщо багато хрущів цього дня – слід готуватися до засухи;

якщо горобина рясно зацвіла, то літо принесе багато ягід.

Що не можна робити 12 травня

Не можна бути скупим на Епіфанія. Якщо хтось попросив у вас допомоги чи в борг, слід відгукнутися. Щедру людину чекаю везіння. Не варто цього дня сваритися та вживати лайливі слова.