Усе про 21 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 21 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 21 квітня

Завтра – понеділок Великоднього тижня, його ще називають Великодній, чи Світлий понеділок. Церква за новоюліанським календарем також відзначає священномученика Януарія, мученика Феодора з Пергії, святителя Максиміана – патріарха Константинопольського.

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Святий Януарій жив у Римській імперії. У 304 році його було призначено єпископом міста Беневенто. Святитель прийняв мученицьку смерть під час гоніння християн імператором Діоклетіаном. Тіло Януарія було поховане християнами з почестями в місті Неаполь. Зараз його мощі зберігаються в каплиці, названій на його честь. Каплиця Святого Януарія є частиною собору Діви Марії.

У Неаполі існує справжній культ цього святого. А день його пам’яті перетворився на цілий фестиваль, що триває кілька днів. Італійські емігранти принесли свято Януарія в Америку. У великих містах проходить святкова хода вшанування святого з його статуєю, що супроводжується ярмарком смаколиків та музикою.

Святий мученик Феодор був розіп’ятий на хресті за християнське віросповідання у другому столітті в Пергії Памфилійській. Разом з ним до смерті через усікновення мечем прирекли його матір Филипію та інших християн.

Святитель Максиміан народився у Римі, був призначений пресвітером у Константинополі. У 431 році став патріархом Константинопольським.

Іменини та день ангела 21 квітня

За церковним календарем на 21 квітня випадає день ангела Федора та Максима.

Федір походить від грецького Феодора й означає "Божий дар" або ж "дарований Богом".

походить від грецького Феодора й означає "Божий дар" або ж "дарований Богом". Максим походить з латини й трактується як "найвеличніший".

Чиї іменини 21 квітня / LIGA.net

Народні традиції й прикмети

У народних традиціях Великодній понеділок – це Поливаний понеділок. Народне свято супроводжується традицією обливання водою одне одного. За народними віруваннями, вода на наступний день після Великодня стає цілющою, тож такий обряд несе цілющу силу. Колись для наших предків традиція мала сенс духовного очищення.

Але обряд найбільше полюбився молоді, особливо парубкам. Цього дня молоді хлопці обливали дівчат, які їм подобаються. Вважалося, якщо якусь дівчину не обіллють водою — отже, її в селі не поважають.

Взагалі Поливаний понеділок – день веселощів та розваг. Молодь та діти співали гаївки, танцювали та грали в традиційні святкові ігри.

Традиції Великоднього понеділка (Ілюстрація: Українські легенди)

Цього дня погода віщує, яким буде літо. Якщо йде дощ – літо буде вологим, якщо сонячно – літо буде спекотним. Якщо ж не чути співу пташок цього дня, то незабаром чекати заморозків.

Що не можна робити 21 квітня

Великодній тиждень – святковий період для християн, тому традиційно в ці дні не роблять важку фізичну працю, не прибирають в домі й не перуть білизну. Заборонено у Великодній понеділок:

сумувати й плакати;

сваритися й лихословити;

ображатися або ображати когось;

відмовляти комусь у прощенні або допомозі.

Не варто й постити у цей святковий день. Вважається, що у понеділок після Великодня можна планувати заручини.