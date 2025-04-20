Все о 21 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 21 апреля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник 21 апреля

Завтра – понедельник Пасхальной недели, его еще называют Пасхальный, или Светлый понедельник. Церковь по новоюлианскому календарю также отмечает священномученика Януария, мученика Феодора из Пергии, святителя Максимиана – патриарха Константинопольского.

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Святой Януарий жил в Римской империи. В 304 году он был назначен епископом города Беневенто. Святитель принял мученическую смерть во время гонения христиан императором Диоклетианом. Тело Януария было погребено христианами с почестями в городе Неаполь. Сейчас его мощи хранятся в часовне, названной в его честь. Часовня Святого Януария является частью собора Девы Марии.

В Неаполе существует настоящий культ этого святого. А день его памяти превратился в целый фестиваль, который длится несколько дней. Итальянские эмигранты принесли праздник Януария в Америку. В больших городах проходит торжественное шествие святого с его статуей, сопровождающееся ярмаркой лакомств и музыкой.

Святой мученик Феодор был распят на кресте за христианское вероисповедание во втором веке в Пергии Памфилийской. Вместе с ним на смерть через усечение мечом обрекли его мать Филиппию и других христиан.

Святитель Максимиан родился в Риме, был назначен пресвитером в Константинополе. В 431 году стал патриархом Константинопольским.

Именины и день ангела 21 апреля

По церковному календарю на 21 апреля выпадает день ангела Федора и Максима.

Федор происходит от греческого Феодора и означает "Божий дар" или "дарованный Богом".

происходит от греческого Феодора и означает "Божий дар" или "дарованный Богом". Максим происходит с латыни и трактуется как "величайший".

Чьи именины 21 апреля / LIGA.net

Народные традиции и приметы

В народных традициях Пасхальный понедельник – это Поливальный понедельник. Народный праздник сопровождается традицией обливания водой друг друга. По народным верованиям, вода на следующий день после Пасхи становится целебной, так что такой обряд несет целебную силу. Когда-то для наших предков традиция имела смысл духовного очищения.

Но обряд больше всего полюбился молодежи, особенно парням. В этот день они обливали девушек. Считалось, что если какую-то девушку не обольют водой — значит, ее в деревне не уважают.

В общем Поливальный понедельник – день веселья и развлечений. Молодежь и дети пели гаивки, танцевали и играли в традиционные праздничные игры.

Традиции Пасхального понедельника (Иллюстрация: Украинские легенды)

В этот день погода предвещает, каким будет лето. Если идет дождь – лето будет влажным, если солнечно – лето будет жарким. Если неслышно пения птиц в этот день, то скоро ждать заморозков.

Что нельзя делать 21 апреля

Пасхальная неделя – очень праздничный период для христиан, поэтому традиционно в эти дни не занимаются тяжелым физическим трудом, не убирают в доме и не стирают белье. Запрещено в Пасхальный понедельник:

грустить и плакать;

ссориться и злословить;

обижаться или оскорблять кого-либо;

отказывать кому-либо в прощении или помощи.

Не стоит и поститься в этот праздничный день. Считается, что в понедельник после Пасхи можно планировать помолвку.