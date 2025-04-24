Усе про 25 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 25 квітня
На 25 квітня цього року випадає Світла п’ятниця – п'ятий день Пасхального тижня. У Світлу п’ятницю завжди вшановують ікону Божої Матері "Живоносне джерело".
За новоюліанським церковним календарем на 25 квітня також випадає день апостола і євангеліста Марка та Царгородської ікони Божої Матері.
Апостол Марко народився у Римській імперії у I столітті. Він був учнем апостолів Петра і Павла, одним з 70 апостолів, євангелістом. Саме він написав Євангеліє від Марка. Апостол Марко став першим єпископом Александрії.
Ікона Богоматері "Живоносне джерело" була написана з іншого образу вшанування Діви Марії – мармурової статуї. Історія появи образу пов’язана з випадком, що стався з римським імператором Левом 450 року. Молодий майбутній імператор недалеко від Константинополя в гаю почув голос Богородиці, що провела його до цілющого джерела. Коли Лев став імператором, він побудував там храм на честь Богородиці й назвав його "Живоносне джерело".
Царгородська ікона Божої Матері не збереглася до нашого часу. Але збереглися відомості про неї та образи, створені з оригіналу. Сама ікона була написана євангелістом Лукою, особисто з самої Богородиці.
Іменини та день ангела 25 квітня
За новим церковним календарем 25 квітня з іменинами слід привітати Марка. Ім’я походить від латинського слова, що трактується як "молоток", тобто означає силу і стійкість.
Народні традиції й прикмети
У Світлу п’ятницю в народі все ще вітають один одного з Христовим Воскресінням, співають веснянки та гаївки й пригощаються пасками й крашанками.
У церквах тривають святкові великодні служби. Також у п’ятницю Великоднього тижня святять воду на честь ікони Божої Матері "Живоносне джерело".
В народі заведено зятю іти до тещі в гості. Збереглося на 25 квітня кілька прикмет:
якщо верба зацвіла, то вже не буде похолодань;
теплий день віщує щедрий урожай;
дощ передбачає дощовий початок травня.
У народі вважається, що вода має особливу силу цього дня. Тому дощу та розливу річок надавали великого значення.
Що не можна робити 25 квітня
У Світлу седмицю не можна постити. В таке велике християнське свято піст скасовується навіть у середу і п’ятницю, хоча ці дні є традиційними для постування у християн. У Світлу п’ятницю не треба дотримуватися посту навіть перед причастям. Хоча весь рік перед причастям обов’язково слід постити, це суворе правило.
Великодній тиждень – період святкування й відпочинку і в церковних, і в народних традиціях. Не можна робити важку фізичну роботу. Є ще кілька заборон:
сумувати й плакати;
сваритися й сперечатися;
обманювати та лихословити;
відмовляти в допомозі й милостині;
не можна працювати на городі;
шити, вишивати й займатися рукоділлям.
Світла седмиця особливий тиждень для християн. Його слід проводити у світлих думках, в хорошому настрої, серед близьких, родичів та друзів.