Все о 25 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 25 апреля / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 25 апреля

На 25 апреля этого года выпадает Светлая пятница – пятый день Пасхальной недели. В Светлую пятницу всегда чествуют икону Божией Матери "Живоносный источник".

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По новоюлианскому церковному календарю на 25 апреля также выпадает день апостола и евангелиста Марка, Царьградской иконы Божией Матери.

Апостол Марк родился в Римской империи в I столетии. Он был учеником апостолов Петра и Павла, одним из 70 апостолов, евангелистом. Именно он написал Евангелие от Марка. Апостол Марк стал первым епископом Александрии.

Икона Богоматери "Живоносный источник" была написана из другого образа чествования Девы Марии – мраморной статуи. История появления образа связана со случаем с римским императором Львом 450 года. Молодой будущий император недалеко от Константинополя в роще услышал голос Богородицы, проведшей его к целебному источнику. Когда Лев стал императором, он построил там храм в честь Богородицы и назвал его "Живоносный источник".

Икона Богоматери

Царьградская икона Божией Матери не сохранилась до настоящего времени. Но сохранились сведения о ней и образах, созданных с оригинала. Сама икона была написана евангелистом Лукой, лично с самой Богородицы.

Именины и день ангела 25 апреля

По новому церковному календарю 25 апреля с именинами следует поздравить Марка. Имя происходит от латинского слова, трактуемого как "молоток", то есть означает силу и устойчивость.

Какой день ангела 25 апреля / Фото: Pixabay

Народные традиции и приметы

В Светлую пятницу в народе продолжают поздравлять друг друга с Христовым Воскресением, поют веснянки и гаивки и угощаются куличами и пасхальными яйцами.

В церквях продолжаются праздничные пасхальные службы. Также в пятницу Пасхальной недели святят воду в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник".

В народе принято зятю идти к теще в гости. Сохранилось на 25 апреля несколько примет:

если верба зацвела, то уже не будет похолоданий;

теплый день предвещает щедрый урожай;

дождь – к дождливому началу мая.

В народе считается, что вода обладает особой силой в этот день. Поэтому дождю и разливу рек придавали большое значение.

Традиции Светлой пятницы / Фото: Pexels

Что нельзя делать 25 апреля

В Светлую седмицу нельзя поститься. В такой большой христианский праздник пост отменяется даже в среду и пятницу, хотя эти дни традиционны для поста у христиан. В Светлую пятницу не нужно соблюдать пост даже перед причастием. Хотя весь год перед причастием обязательно следует поститься, это строгое правило.

Пасхальная неделя – период празднования и отдыха и в церковных, и в народных традициях. Нельзя делать тяжелую физическую работу. Есть еще несколько запретов:

грустить и плакать;

ссориться и спорить;

обманывать и злословить;

отказывать в помощи и подаянию;

нельзя работать на огороде;

шить, вышивать и заниматься рукоделием.

Светлая седмица – особенная неделя для христиан. Ее следует проводить в светлых мыслях, в хорошем настроении, среди близких, родственников и друзей.