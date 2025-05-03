Усе про 4 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 4 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 4 травня

За новим церковним календарем на 4 травня випадає друга неділя після Великодня, цього дня вшановуються жінки-мироносиці, а також праведні Йосиф Аримафейський і Никодим; мучениця Пелагія, діва Тарсійська; благовірна Тамара, цариця Грузинська.

Мироносиці - це жінки, що першими побачили, що Ісус воскрес, і принесли цю звістку апостолам. В Євангелії згадується сім жінок: Марія Магдалина, Іоанна, Сусанна, Марія Клеопова, Саломія та сестри Марфа і Марія. Вони йшли до місця поховання Ісуса, щоб за обрядом намастити його тіло миром. Але вони побачили, що його немає, й ангел сповістив їм, що Ісус воскрес.

Сім жінок-мироносиць – Ікона, початок XIX століття / Фото: Вікіпедія

Йосиф Аримафейський та Нікодим також вчилися в Ісуса й були його таємними послідовниками. Йосип був заможним зі знатним положенням, яке він використав, щоб попросити у Пілата тіло Ісуса Христа. Нікодим приніс багато суміші смирни з алое, якою юдеї мастили небіжчиків. Тож разом вони завернули тіло Ісуса у плащаницю та поклали у кам’яну труну в печері.

Свята Пелагія була донькою зі знатної родини язичників, але прийняла християнство. Через своє рішення служити Господу вона відхилила пропозицію сина імператора Діоклетіана. Мати дівчини сама віддала її на суд, а Пелагія, сміливо відкинувши вмовляння зректися Христа, сама увійшла до розжареної печі.

Свята Тамара була грузинською царицею. Часи правління Тамари називають Золотою Добою в історії Грузії. Цариця дуже дбала про церкви та вірян. Вона вважається дуже доброю та мудрою. Об’єднані мусульманські країни вимагали від Тамари, щоб Грузія прийняла іслам, але правителька відмовила й вступила у боротьбу. В історичній боротьбі з мусульманами грузинське військо перемогло.

Іменини та день ангела 4 травня

За новоюліанським календарем 4 травня з іменинами вітаємо Тамару, Йосипа, Марію, Соломію, Іванну, Марфу та Сусанну.

Ім'я Тамара походить із давнього івриту й трактується як "фінікова пальма".

походить із давнього івриту й трактується як "фінікова пальма". Йосип - давньоєврейське ім’я, що означає "той, що примножить".

- давньоєврейське ім’я, що означає "той, що примножить". Марія з івриту перекладається як "піднесена" або "велична".

з івриту перекладається як "піднесена" або "велична". Соломія має таке саме походження й трактується як "спокійна" та "мирна".

має таке саме походження й трактується як "спокійна" та "мирна". Ім'я Іванна походить і з грецької мови від чоловічої форми імені й означає "помилувана Богом".

походить з грецької мови від чоловічої форми імені й означає "помилувана Богом". Марфа походить із давньоєврейської мови й означає "пані" або "володарка".

походить із давньоєврейської мови й означає "пані" або "володарка". Сусанна з давньоєврейської означає "лілія".

З Днем ангела 4 травня / LIGA.net

Народні традиції й прикмети

В народному слов’янському календарі на 4 травня є кілька прикмет:

якщо зранку багато роси, то день буде ясний і сонячний;

якщо ж роси немає, то варто чекати дощу;

квіт черемухи цього дня віщує холодний травень та дощове літо;

побачити зграю горобців у небі – до сильного вітру.

В народних слов’янських традиціях День жон-мироносиць вважався дівочим днем. Дівчата та жінки мали свої весняні обряди до свята.

Що не можна робити 4 травня

Цього року випадає друга неділя після Великодня, тож не можна:

прибирати в будинках;

робити важку фізичну роботу;

сваритися з близькими;

заздрити та пліткувати.

В другу неділю після Пасхи варто присвятити час молитві. Подумати про щось хороше й допомогти своїм близьким.