Усе про день 10 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Усе про день 10 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити / фото: freepik
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 10 лютого
  2. Іменини та день ангела 10 лютого
  3. Державні й міжнародні свята
  4. Народні традиції та прикмети 10 лютого
    1. Що не можна робити у цей день
    2. Прикмети

Яке церковне свято завтра, 10 лютого

У цей день вшановують пам’ять святого Харлампія, преподобного Прохора, святих Валентини й Павли.

Святий Харлампій був єпископом у місті Магнезія (Мала Азія) у III столітті. Його діяльність припала на часи переслідування християн за правління імператора Септимія Севера.

Віряни глибоко шанували Харлампія за його проповіді та навернення язичників у християнство. Через це він зазнав жорстоких катувань, але продовжував молитися. За переказами, кати та воїни, які його катували, розкаялися і самі навернулися до християнства. 

Святого Харлампія шанують як покровителя худоби. Вважається, що молитва до святого у цей день забезпечує здоров'я тварин.

Усе про день 10 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято 10 лютого / фото: wikipedia

Преподобний Прохор Києво-Печерський жив у Києво-Печерському монастирі в XI столітті. Він був відомим подвижником, вів аскетичний спосіб життя, відмовляючись від багатства й мирських спокус. Прохор славився своєю молитвою та чудесами. Він замість звичайної солі використовував золу, яка за його молитвами ставала такою ж смачною, як і справжня сіль.

Під час голоду в Києві він допомагав нужденним, роздаючи їм змелену лободу, яку за його молитвами люди їли й не відчували голоду. Чудотворні діяння Прохора викликали повагу серед людей, і після смерті його мощі залишаються нетлінними.

Свята Валентина була молодою благочестивою християнкою, яка постраждала за віру в Господа в часи переслідувань імператора Максиміана. Вона відмовилася приносити жертву язичницьким богам, через що її піддали тортурам і стратили.

Разом із нею постраждала і свята Павла, яка підтримувала інших християн у вірі, попри страшні муки. Їхній подвиг став прикладом мужності та відданості Христу.

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Іменини та день ангела 10 лютого

Усе про день 10 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Іменини та день ангела 10 лютого / фото: freepik

Цього дня відзначають іменини носії імен:

  • Валентина
  • Павла
  • Анна
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Державні й міжнародні свята

10 лютого у світі відзначають Міжнародний день боротьби з епілепсією. Це важливий день для підвищення обізнаності про це неврологічне захворювання та підтримки людей, які з ним живуть.

Уперше цей день був ініційований Міжнародним бюро з епілепсії (IBE) та Міжнародною протиепілептичною лігою (ILAE). Основна мета цього дня – розвіяти міфи навколо епілепсії, пояснити її природу й надати суспільству знання про правильну допомогу людям, які мають такі напади.

У багатьох країнах щороку організовуються благодійні ініціативи для збору коштів на дослідження та лікування цієї хвороби. Символом цього дня є фіолетовий колір, що асоціюється з надією для людей з епілепсією.

Народні традиції та прикмети 10 лютого

За народними віруваннями, святий Харлампій вважався покровителем домашньої худоби. Український етнограф Павло Чубинський писав:

Харлампій — покровитель свійських тварин. У цей день багаті селяни – власники худоби наймають молебень. У тих селян, які цей день святкують, худоба буде в доброму стані.

Що не можна робити у цей день

  • Працювати по господарству, особливо з тваринами, аби не накликати хвороби.
  • Лаятися та сваритися, інакше можна накликати нещастя.
  • Відмовляти у допомозі нужденним.
Усе про день 10 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Народні традиції та прикмети 10 лютого / фото: freepik

Прикмети

  • Якщо цього дня мороз, то весна буде пізньою.
  • Тепла погода віщує ранню весну.
  • Якщо з даху капає вода – скоро настане відлига.

10 лютого має глибокий релігійний зміст і народні традиції. Цей день пов’язаний із вшануванням святих, народними прикметами й міжнародними подіями. Він залишається важливою датою в церковному та культурному календарі України.

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