Все про день 10 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Важные церковные и государственные события 10 февраля. Каких святых чтим, именины, приметы и народные традиции этого дня

Все о дне 10 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать / фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 10 февраля

В этот день чтят память святого Харлампия, преподобного Прохора, святых Валентины и Павлы.

Святой Харлампий был епископом в городе Магнезия (Малая Азия) в III веке. Его деятельность пришлась на времена преследования христиан во времена правления императора Септимия Севера.

Верующие глубоко почитали Харлампия за его проповеди и обращение язычников в христианство. Из-за этого он подвергся жестоким пыткам, терпеливо переносил боль и продолжал молиться. По преданию, палачи и воины, которые его пытали, раскаялись и сами обратились в христианство.

Святого Харлампия чтят как покровителя скота. Считается, что молитва святого в этот день обеспечивает здоровье животных.

Какой церковный праздник 10 февраля / фото: wikipedia

Преподобный Прохор Киево-Печерский жил в Киево-Печерском монастыре в XI веке. Он был известным подвижником, вел аскетический образ жизни, отказываясь от богатства и мирских соблазнов. Прохор славился своей молитвой и чудесами. Он вместо обычной соли использовал золу, которая по его молитвам становилась такой же вкусной, как и настоящая соль.

Во время голода в Киеве он помогал нуждающимся, раздавая им молотую лебеду, ее за его молитвами люди ели и не чувствовали голода. Чудотворные деяния Прохора вызывали уважение среди людей и после смерти его мощи остаются нетленными.

Святая Валентина была молодой благочестивой христианкой, пострадавшей за веру в Господа во время преследований императора Максимиана. Она отказалась приносить жертву языческим богам, из-за чего ее подвергли пыткам и казнили.

Вместе с ней пострадала и святая Павла, она поддерживала других христиан в вере, несмотря на страшные мучения. Их подвиг стал примером мужества и преданности Христу.

Именины и день ангела 10 февраля

Именины и день ангела 10 февраля / фото: freepik

В этот день отмечают именины носители имен:

Валентина

Павла

Анна

Государственные и международные праздники

10 февраля в мире отмечают Международный день борьбы с эпилепсией. Это важный день для повышения осведомленности об этом неврологическом заболевании и поддержке людей, которые с ним живут.

Впервые этот день был инициирован Международным бюро эпилепсии (IBE) и Международной противоэпилептической лигой (ILAE). Основная цель этого дня – развеять мифы вокруг эпилепсии, объяснить ее природу и предоставить обществу знания о правильной помощи людям, страдающим такими приступами.

Во многих странах каждый год организуются благотворительные инициативы по сбору средств на исследование и лечение этой болезни. Символ этого дня – фиолетовый цвет, он ассоциируется с надеждой для людей с эпилепсией.

Народные традиции и приметы 10 февраля

По народным верованиям святой Харлампий считался покровителем домашнего скота. Украинский этнограф Павел Чубинский писал:

Харлампий – покровитель домашних животных. В этот день богатые крестьяне – владельцы скота заказывают молебен. У тех крестьян, которые в этот день празднуют, скот будет в хорошем состоянии.

Что нельзя делать в этот день

Работать по хозяйству, особенно с животными, чтобы не навлечь болезни.

Ругаться и ссориться, иначе можно навлечь несчастье.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Народные традиции и приметы 10 февраля / фото: freepik

Приметы

Если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Теплая погода предвещает раннюю весну.

Если с крыши капает вода – скоро наступит оттепель.

10 февраля наполнено глубоким религиозным содержанием и народными традициями. Этот день связан с чествованием святых, народными приметами и международными событиями. Он остается важной датой церковного и культурного календаря Украины.