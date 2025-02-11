Усе про день 12 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 12 лютого
За новим церковним календарем церква відзначає день святителя Мелетія – архиєпископа Антіохійського, святителя Олексія Київського, преподобної Марії та батька її Євгенія.
- Святитель Мелетій
Мелетій – вірменський святий, що боровся проти аріанської єресі. За його вірну службу був обраний єпископом Севастії. У 361 році став Антіохійським патріархом.
- Святитель Олексій-чудотворець
Митрополит Олексій походить з боярського роду з Чернігова. Вважається чудотворцем Київської Русі. Юнаком вирішив піти в ченці. У 1354 році був обраний митрополитом Київським та всієї Русі. За переказами святитель Олексій зцілив дружину ординського хана — після його молитви вона прозріла.
- Святі Марія та Євгеній
Марія була юною дівчиною, коли її батько Євгеній після смерті дружини хотів лишити усі статки донці, а сам піти в монастир. Дівчина ж вирішила відмовитися від спадку і разом з батьком вирушила в монастир, вдаючи з себе юнака на ім'я Марин.
Коли батько помер, Марина звинуватили в тому, що він спокусив доньку одного знатного чоловіка. Коли народилося дитя, його принесли до Марина. Дівчина, не промовивши ані слова, забрала дитя й виховувала його у монастирі. Правду дізналися лише після її смерті.
Іменини та день ангела 12 лютого
За церковним календарем, в Україні 12 лютого свої іменини святкують Олексій, Марія, Євген та Євгенія.
Міжнародні свята
12 лютого світова спільнота святкує Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів. Також має назву День Червоної Руки. Ініціатива започаткована ООН 2009 року. День покликаний об’єднати суспільство у захисті прав неповнолітніх та захистити їх від використання у військових діях. Понад 100 країн приєдналися до заходу.
День сексуального і репродуктивного здоров’я заснований з метою просвітництва щодо репродуктивного здоров’я та популяризації методів профілактики захворювань. У цей день відбуваються різні дискусії та інформативні заходи для поширення інформації про хвороби та захисту від них.
Міжнародний день науки та гуманізму називають ще Днем Дарвіна, оскільки встановлений саме в день народження, 12 лютого, відомого вченого, засновника теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Свято має на меті не лише вшанувати вченого та його ідеї, а ще й популяризувати науку та наукове мислення.
Народні традиції та прикмети 12 лютого
Щодо 12 лютого в народному календарі існує кілька народних прикмет:
- якщо небо зоряне — буде рясний урожай;
- снігопад в цей день передбачає дощове літо;
- якщо на небі хмари — чекати сніжної завірюхи.
Що не можна робити 12 лютого:
- поганою прикметою вважається прясти або в’язати;
- не можна цього дня згадувати образи;
- не можна сваритися з батьками.