Усе про день 12 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 12 лютого (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 12 лютого
  2. Іменини та день ангела 12 лютого
  3. Міжнародні свята
  4. Народні традиції та прикмети 12 лютого

Яке церковне свято завтра, 12 лютого

За новим церковним календарем церква відзначає день святителя Мелетія – архиєпископа Антіохійського, святителя Олексія Київського, преподобної Марії та батька її Євгенія.

  • Святитель Мелетій

Мелетій – вірменський святий, що боровся проти аріанської єресі. За його вірну службу був обраний єпископом Севастії. У 361 році став Антіохійським патріархом.

  • Святитель Олексій-чудотворець

Митрополит Олексій походить з боярського роду з Чернігова. Вважається чудотворцем Київської Русі. Юнаком вирішив піти в ченці. У 1354 році був обраний митрополитом Київським та всієї Русі. За переказами святитель Олексій зцілив дружину ординського хана — після його молитви вона прозріла.

  • Святі Марія та Євгеній

Марія була юною дівчиною, коли її батько Євгеній після смерті дружини хотів лишити усі статки донці, а сам піти в монастир. Дівчина ж вирішила відмовитися від спадку і разом з батьком вирушила в монастир, вдаючи з себе юнака на ім'я Марин.

Коли батько помер, Марина звинуватили в тому, що він спокусив доньку одного знатного чоловіка. Коли народилося дитя, його принесли до Марина. Дівчина, не промовивши ані слова, забрала дитя й виховувала його у монастирі. Правду дізналися лише після її смерті.

У цей день за юліанським календарем відзначається Собор трьох святителів.

Іменини та день ангела 12 лютого

За церковним календарем, в Україні 12 лютого свої іменини святкують Олексій, Марія, Євген та Євгенія.

Усе про день 12 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 12 лютого (Фото: Pixabay)
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Міжнародні свята

12 лютого світова спільнота святкує Міжнародний день боротьби з використанням дітей-солдатів. Також має назву День Червоної Руки. Ініціатива започаткована ООН 2009 року. День покликаний об’єднати суспільство у захисті прав неповнолітніх та захистити їх від використання у військових діях. Понад 100 країн приєдналися до заходу.

День сексуального і репродуктивного здоров’я заснований з метою просвітництва щодо репродуктивного здоров’я та популяризації методів профілактики захворювань. У цей день відбуваються різні дискусії та інформативні заходи для поширення інформації про хвороби та захисту від них.

Міжнародний день науки та гуманізму називають ще Днем Дарвіна, оскільки встановлений саме в день народження, 12 лютого, відомого вченого, засновника теорії еволюції Чарльза Дарвіна. Свято має на меті не лише вшанувати вченого та його ідеї, а ще й популяризувати науку та наукове мислення.

Народні традиції та прикмети 12 лютого

Щодо 12 лютого в народному календарі існує кілька народних прикмет:

  • якщо небо зоряне — буде рясний урожай;
  • снігопад в цей день передбачає дощове літо;
  • якщо на небі хмари — чекати сніжної завірюхи.

Що не можна робити 12 лютого:

  • поганою прикметою вважається прясти або в’язати;
  • не можна цього дня згадувати образи;
  • не можна сваритися з батьками.
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