Все о дне 12 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 12 февраля (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 12 февраля
  2. Именины и день ангела 12 февраля
  3. Международные праздники
  4. Народные традиции и приметы 12 февраля

Какой церковный праздник завтра, 12 февраля

По новому церковному календарю 12 февраля церковь отмечает день святителя Мелетия – архиепископа Антиохийского; святителя Алексея – митрополита Киевского, чудотворца; а также преподобной Марии и отца ее Евгения.

  • Святитель Мелетий

Мелетий – армянский святой, сражавшийся против арианской ереси. За его верную службу был избран епископом Севастии. В 361 году стал Антиохийским патриархом.

  • Святитель Алексей-чудотворец

Митрополит Алексей происходит из боярского рода из Чернигова. Считается чудотворцем Киевской Руси. Юношей решил пойти в монахи. В 1354 году был избран митрополитом Киевским и всея Руси. По преданию святитель Алексей исцелил жену ордынского хана — после его молитвы она прозрела.

  • Святые Мария и Евгений

Мария была молодой девушкой, когда ее отец Евгений после смерти жены хотел оставить все состояние дочери, а сам уйти в монастырь. Девушка же решила отказаться от наследства и вместе с отцом отправилась в монастырь, представляясь юношей по имени Марин.

Когда отец умер, Марина обвинили в том, что он соблазнил дочь одного вельможи. Когда родился ребенок, его принесли к Марину. Девушка, не промолвив ни слова, забрала ребенка и воспитывала его в монастыре. Правду узнали только после ее смерти.

В этот день по юлианскому календарю отмечается Собор трех святителей.

Именины и день ангела 12 февраля

Согласно церковному календарю, в Украине 12 февраля свои именины празднуют Алексей, Мария, Евгений и Евгения.

Все о дне 12 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 12 февраля (Фото: Pixabay)
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Международные праздники

12 февраля мировое сообщество отмечает Международный день борьбы против использования детей в качестве солдат. Также называется День Красной Руки. Инициатива была начата ООН в 2009 году. День призван объединить общество в защите прав несовершеннолетних и оградить их от использования в военных действиях. Более 100 стран присоединились к мероприятию.

День сексуального и репродуктивного здоровья основан с целью просвещения о репродуктивном здоровье и популяризации методов профилактики заболеваний. В этот день проходят различные дискуссии и информативные мероприятия для распространения информации о заболеваниях и защите от них.

Международный день науки и гуманизма называют еще Днем Дарвина, поскольку он установлен именно в день рождения, 12 февраля, известного ученого, основателя теории эволюции Чарльза Дарвина. Цель праздника — не только почтить ученого и его идеи, но и популяризировать науку и научное мышление.

Народные традиции и приметы 12 февраля

Относительно 12 февраля в народном календаре существует несколько народных примет:

  • если небо звездное — будет обильный урожай;
  • снегопад в этот день – ожидается дождливое лето;
  • если на небе облака — ждать снежной метели.

Что нельзя делать 12 февраля:

  • плохой приметой считается прясть или вязать;
  • нельзя в этот день вспоминать обиды;
  • запрещено ссориться с родителями.
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