Усе про день 18 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

18 грудня - релігійні свята, день ангела та державні дати / Фото: freepik

Яке церковне свято завтра, 18 грудня

18 грудня – важлива дата в церковному календарі, пов’язана з пам’яттю кількох видатних святих. Цього дня віряни вшановують мучеників Севастіана і воїнів його, святителя Модеста, а також преподобного Михаїла.

Мученики Севастіан і воїни його . Севастіан був римським воїном, який таємно сповідував християнство. Він підтримував християн, які зазнавали переслідувань за віру, і закликав інших солдатів прийняти хрещення. За наказом імператора Діоклетіана Севастіана схопили, піддали катуванням і стратили. Його подвиг надихав християн не боятися відкрито сповідувати віру.

. Севастіан був римським воїном, який таємно сповідував християнство. Він підтримував християн, які зазнавали переслідувань за віру, і закликав інших солдатів прийняти хрещення. За наказом імператора Діоклетіана Севастіана схопили, піддали катуванням і стратили. Його подвиг надихав християн не боятися відкрито сповідувати віру. Святитель Модест . Архієпископ Єрусалимський, який служив Церкві в VII столітті. Модест відомий як захисник християнства у важкі часи, коли на Близький Схід нападали перси. Він відбудовував зруйновані храми й надавав допомогу бідним.

. Архієпископ Єрусалимський, який служив Церкві в VII столітті. Модест відомий як захисник християнства у важкі часи, коли на Близький Схід нападали перси. Він відбудовував зруйновані храми й надавав допомогу бідним. Преподобний Михаїл Синадський. Михаїл відзначався глибокою вірою, мудрістю і строгим подвижництвом. У монастирі він написав низку духовних творів, які й сьогодні читають віряни.

день святого Сави – одне з трьох найважливіших Миколаївських свят. Проте у 2024 році свято відзначається 5 грудня – за новим календарем, прийнятим Православною церквою України у 2023 році. За юліанським календарем 18 грудня -– одне з трьох найважливіших Миколаївських свят. Проте у 2024 році свято відзначається 5 грудня – за новим календарем, прийнятим Православною церквою України у 2023 році.

Святий Сава Освячений заснував кілька монастирів у Палестині, що стали центрами духовного життя. Його монастирський устав використовується у богослужіннях і сьогодні. Святий дуже шанується в народі, день його пам'яті називають "Савин день", "Савчин день".

Свята 18 грудня / Фото: pexels

Іменини та день ангела 18 грудня

Цього дня іменини святкують носії імен:

Севастіан — означає "високоповажний", "шанований".

Зоя — ім'я грецького походження, що перекладається як "життя".

Марк — у перекладі з латини означає "молот".

Модест — означає "скромний" або "помірний".

Михайло — ім’я біблійного походження, що перекладається як "Хто як Бог?".

День ангела 18 грудня є особливим для тих, хто носить ці імена, адже свята нагадують про важливість духовних цінностей і покровительства.

Державні й міжнародні свята

18 грудня – день, що об’єднує низку важливих державних і міжнародних свят. У цей день відзначають події, що нагадують про відвагу наших воїнів, важливість їх призначення, цінності рівності та взаємопідтримки. Це чудова нагода згадати традиції, віддати шану культурній спадщині та звернути увагу на сучасні виклики.

День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ)

18 грудня в Україні відзначається День військової контррозвідки Служби безпеки України. Свято встановлене для вшанування працівників, які захищають державу від внутрішніх і зовнішніх загроз. Військова контррозвідка відіграє ключову роль у боротьбі з диверсіями та шпигунством, забезпечуючи безпеку країни.

Державні свята 18 грудня / Фото: freepik

Міжнародний день мігранта

Міжнародний день мігранта заснований ООН у 2000 році. Цей день присвячений захисту прав мігрантів, приверненню уваги до проблем, з якими стикаються люди, змушені залишати свої домівки в пошуках кращого життя. За статистикою, міграція є невіддільною частиною глобалізації, і важливо забезпечити мігрантам належні умови для життя та роботи.

Що не можна робити 18 грудня

У цей день віряни дотримуються посту, оскільки триває Різдвяний піст.

Тому слід уникати:

споживання м’яса, молочних продуктів і яєць;

гучних розваг, надмірних веселощів;

конфліктів і сварок.

Окрім того, цей день не підходить для початку важливих справ чи ухвалення значущих рішень. Вважається, що у період посту краще зосередитися на духовному очищенні, молитві й добрих вчинках.

18 грудня – це день, що поєднує церковні, державні та міжнародні події. Він нагадує нам про важливість духовності, пам’ять про героїчних святих, а також про сучасні виклики, зокрема, безпеку та права мігрантів. Ця дата вчить бути милосердними, зберігати віру та шанувати традиції.