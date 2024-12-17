Все о дне 18 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
18 декабря – религиозные праздники, день ангела и государственные даты / Фото: freepik
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 18 декабря
  2. Именины и день ангела 18 декабря
  3. Государственные и международные праздники
    1. День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)
    2. Международный день мигранта
  4. Что нельзя делать 18 декабря

Какой церковный праздник завтра, 18 декабря

18 декабря – важная дата в церковном календаре, связанная с памятью нескольких выдающихся святых. В этот день верующие чествуют мучеников Севастиана и воинов его, святителя Модеста, а также преподобного Михаила. Кроме того, по юлианскому календарю 18 декабря отмечается день святого Саввы, хотя это событие перенесено на 5 декабря.

  • Мученики Севастиан и воины его. Севастиан был римским воином, тайно исповедовавшим христианство. Он поддерживал христиан, подвергавшихся преследованиям за веру, и призвал других солдат принять крещение. По приказу императора Диоклетиана Севастиана схватили, подвергли пыткам и казнили. Его подвиг вдохновлял христиан не бояться открыто исповедовать веру.
  • Святитель Модест. Архиепископ Иерусалимский, служивший Церкви в VII веке. Модест известен как защитник христианства в трудные времена, когда на Ближний Восток нападали персы. Он восстанавливал разрушенные храмы и оказывал помощь бедным.
  • Преподобный Михаил Синадский. Михаил отличался глубокой верой, мудростью и строгим подвижничеством. В монастыре он написал ряд духовных произведений, которые и сегодня читают верующие.
По юлианскому календарю 18 декабря – день святого Саввы – один из самых важных Николаевских праздников. Однако в 2024 году праздник отмечается 5 декабря – по новому календарю, принятому Православной церковью Украины в 2023 году.

Святой Савва Освященный основал несколько монастырей в Палестине, ставших центрами духовной жизни. Его монастырский устав используется в богослужениях и сегодня. Святой очень почитаем в народе, день его памяти называют "Савин день", "Савкин день".

Християнські зимові свята / Фото: pexels
Праздники 18 декабря / Фото: pexels

Именины и день ангела 18 декабря

В этот день именины празднуют носители имен:

  • Севастиан — означает "достопочтенный", "уважаемый".
  • Зоя — имя греческого происхождения, которое переводится как "жизнь".
  • Марк — в переводе с латыни означает "молот".
  • Модест — означает "скромный" или "умеренный".
  • Михаил — имя библейского происхождения, которое переводится как "Кто как Бог?".

День ангела 18 декабря особенный для тех, кто носит эти имена, ведь праздники напоминают о важности духовных ценностей и покровительства.

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Государственные и международные праздники

18 декабря — день, объединяющий ряд важных государственных и международных праздников. В этот день отмечают события, напоминающие об отваге наших воинов, важности их назначения, ценности равенства и взаимоподдержке. Это прекрасная возможность вспомнить традиции, чтить культурное наследие и обратить внимание на современные вызовы.

День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)

18 декабря в Украине отмечается День военной контрразведки СБУ. Праздник установлен для чествования работников, защищающих государство от внутренних и внешних угроз. Военная контрразведка играет ключевую роль в борьбе с диверсиями и шпионажем, обеспечивая безопасность страны.

Державні свята 18 грудня / Фото: freepik
Государственные праздники 18 декабря / Фото: freepik

Международный день мигранта

Международный день мигранта основан ООН в 2000 году. Этот день посвящен защите прав мигрантов, привлечению внимания к проблемам, с которыми сталкиваются люди, вынужденные покидать свои дома в поисках лучшей жизни. По статистике, миграция является неотъемлемой частью глобализации и важно обеспечить мигрантам надлежащие условия для жизни и работы.

Что нельзя делать 18 декабря

В этот день верующие соблюдают пост, поскольку продолжается Рождественский пост.

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Поэтому следует избегать:

  • употребления мяса, молочных продуктов и яиц;
  • громких развлечений, чрезмерного веселья;
  • конфликтов и ссор.

Этот день не подходит для начала важных дел или принятия значимых решений. Считается, что в период поста лучше сосредоточиться на духовном очищении, молитве и добрых поступках.

18 декабря – это день, объединяющий церковные, государственные и международные события. Он напоминает нам о важности духовности, памяти о героических святых, а также о современных вызовах, в частности, о безопасности и правах мигрантов. Эта дата учит быть милосердными, сохранять веру и чтить традиции.

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