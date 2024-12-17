Все о дне 18 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

18 декабря есть несколько важных церковных и государственных праздников в календаре

18 декабря – религиозные праздники, день ангела и государственные даты / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 18 декабря

18 декабря – важная дата в церковном календаре, связанная с памятью нескольких выдающихся святых. В этот день верующие чествуют мучеников Севастиана и воинов его, святителя Модеста, а также преподобного Михаила. Кроме того, по юлианскому календарю 18 декабря отмечается день святого Саввы, хотя это событие перенесено на 5 декабря.

Мученики Севастиан и воины его . Севастиан был римским воином, тайно исповедовавшим христианство. Он поддерживал христиан, подвергавшихся преследованиям за веру, и призвал других солдат принять крещение. По приказу императора Диоклетиана Севастиана схватили, подвергли пыткам и казнили. Его подвиг вдохновлял христиан не бояться открыто исповедовать веру.

. Севастиан был римским воином, тайно исповедовавшим христианство. Он поддерживал христиан, подвергавшихся преследованиям за веру, и призвал других солдат принять крещение. По приказу императора Диоклетиана Севастиана схватили, подвергли пыткам и казнили. Его подвиг вдохновлял христиан не бояться открыто исповедовать веру. Святитель Модест . Архиепископ Иерусалимский, служивший Церкви в VII веке. Модест известен как защитник христианства в трудные времена, когда на Ближний Восток нападали персы. Он восстанавливал разрушенные храмы и оказывал помощь бедным.

. Архиепископ Иерусалимский, служивший Церкви в VII веке. Модест известен как защитник христианства в трудные времена, когда на Ближний Восток нападали персы. Он восстанавливал разрушенные храмы и оказывал помощь бедным. Преподобный Михаил Синадский. Михаил отличался глубокой верой, мудростью и строгим подвижничеством. В монастыре он написал ряд духовных произведений, которые и сегодня читают верующие.

день святого Саввы – один из самых важных Николаевских праздников. Однако в 2024 году праздник отмечается 5 декабря – по новому календарю, принятому Православной церковью Украины в 2023 году. По юлианскому календарю 18 декабря –– один из самых важных Николаевских праздников. Однако в 2024 году праздник отмечается 5 декабря – по новому календарю, принятому Православной церковью Украины в 2023 году.

Святой Савва Освященный основал несколько монастырей в Палестине, ставших центрами духовной жизни. Его монастырский устав используется в богослужениях и сегодня. Святой очень почитаем в народе, день его памяти называют "Савин день", "Савкин день".

Праздники 18 декабря / Фото: pexels

Именины и день ангела 18 декабря

В этот день именины празднуют носители имен:

Севастиан — означает "достопочтенный", "уважаемый".

Зоя — имя греческого происхождения, которое переводится как "жизнь".

Марк — в переводе с латыни означает "молот".

Модест — означает "скромный" или "умеренный".

Михаил — имя библейского происхождения, которое переводится как "Кто как Бог?".

День ангела 18 декабря особенный для тех, кто носит эти имена, ведь праздники напоминают о важности духовных ценностей и покровительства.

Государственные и международные праздники

18 декабря — день, объединяющий ряд важных государственных и международных праздников. В этот день отмечают события, напоминающие об отваге наших воинов, важности их назначения, ценности равенства и взаимоподдержке. Это прекрасная возможность вспомнить традиции, чтить культурное наследие и обратить внимание на современные вызовы.

День военной контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ)

18 декабря в Украине отмечается День военной контрразведки СБУ. Праздник установлен для чествования работников, защищающих государство от внутренних и внешних угроз. Военная контрразведка играет ключевую роль в борьбе с диверсиями и шпионажем, обеспечивая безопасность страны.

Государственные праздники 18 декабря / Фото: freepik

Международный день мигранта

Международный день мигранта основан ООН в 2000 году. Этот день посвящен защите прав мигрантов, привлечению внимания к проблемам, с которыми сталкиваются люди, вынужденные покидать свои дома в поисках лучшей жизни. По статистике, миграция является неотъемлемой частью глобализации и важно обеспечить мигрантам надлежащие условия для жизни и работы.

Что нельзя делать 18 декабря

В этот день верующие соблюдают пост, поскольку продолжается Рождественский пост.

Поэтому следует избегать:

употребления мяса, молочных продуктов и яиц;

громких развлечений, чрезмерного веселья;

конфликтов и ссор.

Этот день не подходит для начала важных дел или принятия значимых решений. Считается, что в период поста лучше сосредоточиться на духовном очищении, молитве и добрых поступках.

18 декабря – это день, объединяющий церковные, государственные и международные события. Он напоминает нам о важности духовности, памяти о героических святых, а также о современных вызовах, в частности, о безопасности и правах мигрантов. Эта дата учит быть милосердными, сохранять веру и чтить традиции.