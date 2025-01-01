Усе про день завтра, 2 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Які церковні свята відзначати в другий день нового року?

Яке церковне свято 2 січня / Фото: Pexels

Яке церковне свято завтра, 2 січня

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, 2 січня українська церква святкує Передсвято Богоявлення, день преподобного Серафима Саровського та преподобного Сильвестра Печерського.

Сильвестр Чудотворець – важлива постать для вірян українців. Адже Святий був ченцем Печерського монастиря. Святий Сильвестр також був ігуменом Михайлівського Видубицького монастиря в Києві.

Преподобний зробив вагомий внесок ще й в історію України, оскільки він продовжив працю Нестора Літописця, він написав 9 житій Святих угодників Печерських. За переказами Святий Сильвестр мав дар виганяти бісівські напади. Похований преподобний у Ближніх печерах у Києво-Печерській Лаврі.

Преподобний Серафим Саровський вшановується у річницю його смерті, 2 січня. Також є день Серафима, присвячений знахідці його мощей, 19 липня. Ім’я Серафим отримав після постриження у ченці. Від самого малечку хлопець був винятковим. Одного разу він впав із дзвіниці недобудованої келії, але залишився абсолютно неушкодженим, що визначили як провидіння Господнє.

Коли юнак підріс, то вирішив присвятити своє життя Господу. Багато років він провів у самітниці, виконуючи свої чернечі подвиги. Неодноразово йому являлася у видіннях Матір Божа, що зцілювала його, або давала настанови.

Вже дуже старим Серафим знову побачив Богородицю, і вона наказала йому допомагати людям. Тоді старець почав приймати у себе вірян, в нього відкрився дар пророцтва та зцілення, і він допомагав християнам до самої смерті.

Іменини та день ангела 2 січня

День ангела 2 січня / Фото: Pexels

За церковним календарем 2 січня свої іменини святкують Сильвестр, Серафим та Серафима.

Народні традиції та заборони у цей день

За народними українськими традиціями 2 січня називали Сильвестрів день або ж Куряче свято. Священник вважався покровителем домашньої птиці. А ще існувала легенда, що Сильвестр зловив страшного велетня, морського змія, і таким чином зарадив кінцю Світу.

В Сильвестрів день продовжуються Святки, зимові свята та гуляння, пов’язані з ними. Для дітей цього дня випікали частування у вигляді півників та дарували іграшкові півники.

В народі до цього дня було заведено вичищати курник. І традиційно вважалося, що від Сильвестра розпочинаються люті морози. До дня існувало кілька заборон: