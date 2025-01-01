Все о дне завтра, 2 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какие праздники отмечать во второй день нового года?

Какой церковный праздник 2 января / Фото: Pexels

Какой церковный праздник завтра, 2 января

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 2 января украинская церковь отмечает Предпразднство Богоявления, день преподобного Серафима Саровского и преподобного Сильвестра Печерского.

Сильвестр Чудотворец – важная фигура для украинцев. Ведь Святой был монахом Печерского монастыря. Святой Сильвестр также был игуменом Михайловского Выдубицкого монастыря в Киеве.

Преподобный внес весомый вклад еще и в историю Украины, поскольку он продолжил труд Нестора Летописца, написал 9 житий Святых угодников Печерских. По преданию Святой Сильвестр имел дар изгонять бесовские припадки. Похоронен преподобный в Ближних пещерах в Киево-Печерской Лавре.

Преподобный Серафим Саровский почитается в годовщину его смерти, 2 января. Также есть день Серафима, посвященный находке его мощей, 19 июля. Имя Серафим получил после пострижения в монахи. С самого детства парень был исключительным. Однажды он упал с колокольни недостроенной кельи, но остался совершенно невредимым, что определили как провидение Господне.

Когда он подрос, то решил посвятить свою жизнь Господу. Много лет он провел в затворнице, совершая свои монашеские подвиги. Неоднократно ему являлась в видениях Матерь Божья, она исцеляла его или давала наставления.

Уже очень старым Серафим снова увидел Богородицу, и она приказала ему помогать людям. Тогда старец стал принимать у себя верующих, у него открылся дар пророчества и исцеления, и он помогал христианам до самой смерти.

Именины и день Ангела 2 января

День ангела 2 января / Фото: Pexels

По церковному календарю 2 января свои именины празднуют Сильвестр, Серафим и Серафима.

Народные традиции и запреты в этот день

По народным украинским традициям 2 января называли Сильвестров день или Куриный праздник. Священник считался покровителем домашней птицы. А еще существовала легенда, что Сильвестр поймал страшного великана, морского змея, и таким образом спас всех от конца Света.

В Сильвестров день продолжаются Святки, зимние праздники и гуляния, связанные с ними. Для детей в этот день выпекали угощение в виде петушков и дарили игрушечные петушки.

В народе по сей день было принято вычищать курятник. И традиционно считалось, что от Сильвестра начинаются сильные морозы. Ко дню было несколько запретов: