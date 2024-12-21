Усе про день сьогодні, 21 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Найкоротший день року і Блакитне Різдво: які події та свята відзначаються в Україні та світі 21 грудня

Яке свято 21 грудня (Фото: Pexels, Prakash Aryal)

Яке церковне свято сьогодні, 21 грудня

За новим церковним календарем, що діє в Україні від 2023 року, в цей день відзначається субота перед Різдвом Христовим, день мучениці Юліанії й з нею 500 чоловіків та 130 жінок, що в Нікомидії постраждали; святителя Петра – митрополита Київського і всієї Русі чудотворця; мученика Фемістоклея.

Мучениця Юліанія була дочкою язичника, ще у дев'ять років вона прийняла християнство. За відмову вийти заміж її засудили на тортури. Свідками її катувань стали 500 чоловіків та 130 жінок. Вони були вражені її мужністю та вірою в Ісуса Христа і за її прикладом прийняли християнство.

була дочкою язичника, ще у дев'ять років вона прийняла християнство. За відмову вийти заміж її засудили на тортури. Свідками її катувань стали 500 чоловіків та 130 жінок. Вони були вражені її мужністю та вірою в Ісуса Христа і за її прикладом прийняли християнство. Святитель Петро походить з Галицько-Волинського князівства, там, на річці Рать, він відбував свій чернечий подвиг, тому й отримав ім’я Ратенський, від назви річки. Пізніше заснував там монастир. Згодом став митрополитом Київської Русі. Священнослужитель відзначився винятковим даром іконописання.

Іменини та день ангела 21 грудня

Який день ангела 21 грудня (Фото: Unsplash)

У цей день за новоюліанським календарем, що діє в Україні від 2023 року, свої іменини святкують Юліана та Петро.

Державні та міжнародні свята

День Державної служби зайнятості України

Свято, створене до річниці заснування установи. Має на меті відзначити діяльність працівників, що дбають про працевлаштування. Офіційно Служба зайнятості була створена 1990 року.

Блакитне Різдво

Блакитне Різдвовідзначається у найдовшу ніч року. Свято має особливе значення для християн західної традиції. До свята проводяться особливі богослужіння.

Блакитне Різдво має глибокий духовний сенс, в центрі якого — люди, що втратили близьких або переживають смерть родичів. У свято запалюють свічки та залишають пусті стільці в пам’ять про тих, хто пішов із цього світу.

Від Блакитного Різдва ніч поступово зменшується, а день збільшується, що символізує надію та відродження.

День зимового сонцестояння

День зимового сонцестояння – найкоротший день року. Наші предки здавна спостерігали за сонцем і вели облік часу, прогнозували погоду та врожай. Здавна слов’янські племена вірили у магічну силу найкоротшого дня та найдовшої ночі.

Що не можна робити сьогодні, 21 грудня

Від цього дня триває літургійна підготовка до Різдва Христового, тому віряни мають дотримуватися низки заборон: