Все о 21 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 21 декабря (Фото: Pexels, Prakash Aryal)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник 21 декабря
  2. Именины и день ангела 21 декабря
  3. Государственные и международные праздники
    1. День Государственной службы занятости Украины
    2. Голубое Рождество
    3. День зимнего солнцестояния
  4. Что нельзя делать 21 декабря

Какой церковный праздник 21 декабря

По новому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, в этот день отмечается суббота перед Рождеством Христовым, день мученицы Юлиании и с ней 500 мужчин и 130 пострадавших в Никомидии; святителя Петра – митрополита Киевского и всея Руси чудотворца; мученика Фемистоклея.

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  • Мученица Юлиания была дочерью язычника, еще в девять лет она приняла христианство. За отказ выйти замуж ее осудили на муки. Свидетелями ее пыток стали 500 мужчин и 130 женщин. Они были поражены ее мужеством и верой в Иисуса Христа и по ее примеру приняли христианство.
  • Святитель Петр происходит из Галицко-Волынского княжества, там, на реке Рать, он отбывал свой монашеский подвиг, поэтому и получил имя Ратенский, от названия реки. Позже основал там монастырь. Со временем стал митрополитом Киевской Руси. Священнослужитель отличился исключительным даром иконописания.
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Именины и день ангела 21 декабря

Все о 21 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 21 декабря (Фото: Unsplash)

В этот день по новоюлианскому календарю, действующему в Украине с 2023 года, свои именины празднуют Юлиана и Петр.

Государственные и международные праздники

День Государственной службы занятости Украины

Праздник, созданный к годовщине учреждения. Цель – отметить деятельность работников, заботящихся о трудоустройстве. Официально Служба занятости была создана в 1990 году.

Голубое Рождество

Голубое Рождество отмечается в самую длинную ночь в году. Праздник имеет особое значение для христиан западной традиции. В праздник проходят особые богослужения.

Голубое Рождество имеет глубокий духовный смысл, в центре которого — люди, потерявшие близких или переживающие смерть родственников. В праздник зажигают свечи и оставляют пустые стулья в память об ушедших из этого мира.

После Голубого Рождества ночь постепенно уменьшается, а день увеличивается, что символизирует надежду и возрождение.

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День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году. Наши предки давно наблюдали за солнцем и вели учет времени, прогнозировали погоду и урожай. Славяне поклонялись солнцу и воспринимали его как божество.

Когда-то солнце было основным источником света и тепла. И продолжительность светового дня имела большое значение. Издавна славянские племена верили в магическую силу самого короткого дня и самой длинной ночи.

Что нельзя делать 21 декабря

С этого дня продолжается литургийная подготовка к Рождеству Христову, поэтому верующие должны соблюдать ряд запретов:

  • нельзя в эти дни ссориться и выяснять отношения;
  • не следует вспоминать старые обиды и самому оскорблять кого-нибудь;
  • нельзя обманывать и ругаться;
  • поскольку идет Рождественский пост, запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: молоко, яйца, мясо;
  • категорически запрещено употреблять в пищу алкогольные напитки;
  • следует воздерживаться от дурных привычек.
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