Все о 21 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник 21 декабря
По новому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, в этот день отмечается суббота перед Рождеством Христовым, день мученицы Юлиании и с ней 500 мужчин и 130 пострадавших в Никомидии; святителя Петра – митрополита Киевского и всея Руси чудотворца; мученика Фемистоклея.
- Мученица Юлиания была дочерью язычника, еще в девять лет она приняла христианство. За отказ выйти замуж ее осудили на муки. Свидетелями ее пыток стали 500 мужчин и 130 женщин. Они были поражены ее мужеством и верой в Иисуса Христа и по ее примеру приняли христианство.
- Святитель Петр происходит из Галицко-Волынского княжества, там, на реке Рать, он отбывал свой монашеский подвиг, поэтому и получил имя Ратенский, от названия реки. Позже основал там монастырь. Со временем стал митрополитом Киевской Руси. Священнослужитель отличился исключительным даром иконописания.
Именины и день ангела 21 декабря
В этот день по новоюлианскому календарю, действующему в Украине с 2023 года, свои именины празднуют Юлиана и Петр.
Государственные и международные праздники
День Государственной службы занятости Украины
Праздник, созданный к годовщине учреждения. Цель – отметить деятельность работников, заботящихся о трудоустройстве. Официально Служба занятости была создана в 1990 году.
Голубое Рождество
Голубое Рождество отмечается в самую длинную ночь в году. Праздник имеет особое значение для христиан западной традиции. В праздник проходят особые богослужения.
Голубое Рождество имеет глубокий духовный смысл, в центре которого — люди, потерявшие близких или переживающие смерть родственников. В праздник зажигают свечи и оставляют пустые стулья в память об ушедших из этого мира.
После Голубого Рождества ночь постепенно уменьшается, а день увеличивается, что символизирует надежду и возрождение.
День зимнего солнцестояния
День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году. Наши предки давно наблюдали за солнцем и вели учет времени, прогнозировали погоду и урожай. Славяне поклонялись солнцу и воспринимали его как божество.
Когда-то солнце было основным источником света и тепла. И продолжительность светового дня имела большое значение. Издавна славянские племена верили в магическую силу самого короткого дня и самой длинной ночи.
Что нельзя делать 21 декабря
С этого дня продолжается литургийная подготовка к Рождеству Христову, поэтому верующие должны соблюдать ряд запретов:
- нельзя в эти дни ссориться и выяснять отношения;
- не следует вспоминать старые обиды и самому оскорблять кого-нибудь;
- нельзя обманывать и ругаться;
- поскольку идет Рождественский пост, запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: молоко, яйца, мясо;
- категорически запрещено употреблять в пищу алкогольные напитки;
- следует воздерживаться от дурных привычек.