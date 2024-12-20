Все о 21 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Самый короткий день года и Голубое Рождество: какие события и праздники отмечаются в Украине и мире 21 декабря

Какой праздник 21 декабря (Фото: Pexels, Prakash Aryal)

Какой церковный праздник 21 декабря

По новому церковному календарю, действующему в Украине с 2023 года, в этот день отмечается суббота перед Рождеством Христовым, день мученицы Юлиании и с ней 500 мужчин и 130 пострадавших в Никомидии; святителя Петра – митрополита Киевского и всея Руси чудотворца; мученика Фемистоклея.

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Мученица Юлиания была дочерью язычника, еще в девять лет она приняла христианство. За отказ выйти замуж ее осудили на муки. Свидетелями ее пыток стали 500 мужчин и 130 женщин. Они были поражены ее мужеством и верой в Иисуса Христа и по ее примеру приняли христианство.

была дочерью язычника, еще в девять лет она приняла христианство. За отказ выйти замуж ее осудили на муки. Свидетелями ее пыток стали 500 мужчин и 130 женщин. Они были поражены ее мужеством и верой в Иисуса Христа и по ее примеру приняли христианство. Святитель Петр происходит из Галицко-Волынского княжества, там, на реке Рать, он отбывал свой монашеский подвиг, поэтому и получил имя Ратенский, от названия реки. Позже основал там монастырь. Со временем стал митрополитом Киевской Руси. Священнослужитель отличился исключительным даром иконописания.

Именины и день ангела 21 декабря

Какой день ангела 21 декабря (Фото: Unsplash)

В этот день по новоюлианскому календарю, действующему в Украине с 2023 года, свои именины празднуют Юлиана и Петр.

Государственные и международные праздники

День Государственной службы занятости Украины

Праздник, созданный к годовщине учреждения. Цель – отметить деятельность работников, заботящихся о трудоустройстве. Официально Служба занятости была создана в 1990 году.

Голубое Рождество

Голубое Рождество отмечается в самую длинную ночь в году. Праздник имеет особое значение для христиан западной традиции. В праздник проходят особые богослужения.

Голубое Рождество имеет глубокий духовный смысл, в центре которого — люди, потерявшие близких или переживающие смерть родственников. В праздник зажигают свечи и оставляют пустые стулья в память об ушедших из этого мира.

После Голубого Рождества ночь постепенно уменьшается, а день увеличивается, что символизирует надежду и возрождение.

День зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния – самый короткий день в году. Наши предки давно наблюдали за солнцем и вели учет времени, прогнозировали погоду и урожай. Славяне поклонялись солнцу и воспринимали его как божество.

Когда-то солнце было основным источником света и тепла. И продолжительность светового дня имела большое значение. Издавна славянские племена верили в магическую силу самого короткого дня и самой длинной ночи.

Что нельзя делать 21 декабря

С этого дня продолжается литургийная подготовка к Рождеству Христову, поэтому верующие должны соблюдать ряд запретов: