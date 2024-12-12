Когда зимнее солнцестояние – 2024, что оно означает, какие обычаи и запреты

Что означает зимнее солнцестояние / Фото: Pexels

Что такое зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние – это самый короткий день в году. Соответственно, тогда же и самая длинная ночь. С астрономической точки зрения это положение нашей планеты по отношению к Солнцу таким образом, что наклон оси вращения Земли достигает максимального значения. Тогда мы наблюдаем кратчайший день, светает поздно, а темнеет рано. В Северном полушарии этот день всегда в декабре.

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Интересно, что в Южном полушарии в то же время самая короткая ночь и длинный день. То есть летнее солнцестояние, которое мы наблюдаем в июне (потому что Украина находится в Северном полушарии). Самый короткий день и самая длинная ночь выпадают на период с 21 по 23 декабря.

В Южном полушарии зимнее солнцестояние наблюдается летом, а летнее солнцестояние – наоборот, зимой. Зимнее солнцестояние в Южном полушарии выпадает с 21 по 23 июня.

Какого числа зимнее солнцестояние в 2024 году

Самый короткий день в 2024 году будем наблюдать 21 декабря. Он длится 8 часов, 4 минуты и 12 секунд.

Когда зимнее солнцестояние / Фото: Shopify

Какие обычаи и традиции зимнего равноденствия

Практически во всех культурах с давних времен зимнее солнцестояние толковалось как возрождение, начало нового. Немногие знают, но на самом деле в украинских народных традициях цикл Рождественских праздников и Нового года базируется именно на этом событии. Недаром исследователи называют украинцев "солнцепоклонниками".

Тысячелетиями славяне, жившие на украинских землях, праздновали 25 декабря рождение нового Солнца. А Новый год встречали с увеличением солнечного дня как поворот к весне, то есть к новому урожаю. Именно этому посвящен Щедрый вечер и обряд засевать. Это языческие обряды, призывающие богатый урожай и благополучие.

Лишь после тысячелетних традиций встречать Новый год и прославлять новое Солнце христианская церковь присоединила праздник Рождества Христова к народному циклу зимних праздников. В Украине празднование Рождества сохранило именно народные многовековые традиции, включающие вертеп, колядки и праздничный стол на Сочельник.

Наши предки поклонялись Солнцу, и Коляда трактуется по фольклору как Солнце или бог Солнца. И колядки изначально были языческими песнями, славившими бога Солнца – Коляду.

"Для наших предков, зимнее солнцестояние – самое волшебное время, именно поэтому до него совершалось множество обрядов, игр и гаданий", – объясняет исследовательница Светлана Боян.

Славянские народы на украинских землях были преимущественно земледельцами, потому очень зависели от сезона, от солнца и погоды. Люди верили, что в самую длинную ночь в году (на зимнее солнцестояние) активизируются злые силы, в частности злой дух Корочун. Это связано с тем, что зиму было тяжело пережить, для этого работали все остальные месяцы года. Считалось, что огонь и вода прогоняют злые силы и приближают весну и тепло.

С зимним солнцестоянием связаны следующие обряды, которые почитаются в Украине до сих пор:

начало ужина на Сочельник с первой звездой;

обязательный элемент Святого ужина – зажженная свеча;

выпекание обрядового хлеба к Рождеству (на Закарпатье выпекают хлеб "корочун");

освящение воды на Крещение.

Приметы и запреты в этот день

В народе считалось, что в день зимнего солнцестояния хорошо принимать решения и планировать какие-то мероприятия и события. Запланированное в этот день будет иметь успех.

Также наши предки считали хорошей приметой, если навести вокруг себя порядок. Это должно привлечь хорошие изменения и приятные события.

День зимнего солнцестояния считается волшебным днем, с особой атмосферой. Все что делается в этот день будет влиять на следующий год.