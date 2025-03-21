Усе про 22 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

22 березня православні християни моляться за померлих. Кого сьогодні можна привітати з днем ангела

Свято 22 березня (Фото: LIGA.net)

Яке церковне свято завтра, 22 березня

22 березня припадає на третю суботу Великого посту, яку також називають поминальною.

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Цей день особливо важливий для православних християн, адже він є моментом для молитов за померлих. За традицією в цей день священник проводить панахиду, а віряни згадують своїх рідних і близьких, які покинули цей світ.

Священномученик Василій, пресвітер Анкірський – один з важливих святих цього дня. Василій жив у IV столітті в Анкірі та був свідком християнських переслідувань. Як священник, він безстрашно сповідував свою віру, за що і був убитий. Його мученицька смерть та стійкість у вірі зробили його прикладом для християн.

Церковне свято 22 березня, священномученика Василія (Фото: LIGA.net)

Преподобний Ісаакій Далматський – ще один святитель, якого вшановують 22 березня. Ісаакій був захисником православ’я і пророком, який багато років молився і жив у пустелі. Його життя відзначалося смиренням і відданістю Богові, а також великою духовною силою.

Іменини та день ангела 22 березня

Цього дня святкують іменини Василі, Дарини, Ісаакії та Таїсії:

Василь – ім'я грецького походження, означає "царський", "величний". Тотемний символ – лев, що символізує силу та владу. Це ім’я часто зустрічається серед православних святителів, як священник Василій Анкарський, і багато Василів у церкві асоціюються з силою духу та здатністю перемагати труднощі.

Дарина – походить від перського "даріо", що означає "володарка добра". Тотемний символ – ластівка, що є уособленням щастя та добробуту.

Ісаакій – ім'я біблійного походження, означає "той, хто сміється". Тотемний символ – олень, що означає благородство та духовну силу.

Таїсія – ім'я грецького походження, означає "мудра" або "присвячена богам". Тотемний символ – сова, що є знаком мудрості та інтуїції.

Іменини та день ангела 22 березня (Фото: LIGA.net)

Міжнародне свято 22 березня

22 березня також є важливим для міжнародної спільноти, оскільки це День підтримки жінок-мисткинь. Свято покликане відзначити досягнення жінок у світі мистецтва та культури. Ідея цього дня полягає в тому, щоб звернути увагу на важливість підтримки творчих жінок, які роблять свій внесок у різноманітні культурні галузі.

Це чудова можливість вшанувати внесок жінок у мистецтво — від книжок і поезії до живопису, театру та кінематографії.

Народні прикмети та що не можна робити 22 березня

Народні прикмети та заборони 22 березня / Фото: Liga.net

22 березня в народі відзначають ще одне свято – День Василя Теплого. За народними прикметами, цей день вважається початком тепла. Якщо цього дня сонце світить яскраво, то весна буде теплою, а літо – спекотним.

Прикмети на 22 березня:

якщо цього дня зранку тепло і сонячно, то очікується, що весна буде ранньою та теплою;

якщо вранці на деревах видно росу, то літо буде дощовим;

якщо в цей день йде дощ, це означає, що квітень буде багатим на дощі.

Цей день пов'язаний з народними віруваннями, що визначають погоду на наступні місяці, тому люди здавна уважно слідкували за природними явищами.

Поминальна субота 22 березня / Фото: Liga.net

22 березня є третьою суботою Великого посту, а це означає, що цей день має суворі обмеження. Віряни, які дотримуються Великого посту, повинні утримуватися від вживання м'яса та молочних продуктів, оскільки це період духовного очищення і покаяння.

Великопісний період – це час для молитви та покаяння. Тому всі святкові заходи та веселощі в цей день є неприпустимими. Людям рекомендується проводити час у тиші, молитвах і роздумах. Оскільки це поминальна субота, потрібно молитися за душі померлих, згадувати рідних і близьких, а також відвідувати церкву для панахиди.