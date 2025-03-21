Усе про 22 березня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 22 березня
22 березня припадає на третю суботу Великого посту, яку також називають поминальною.
Цей день особливо важливий для православних християн, адже він є моментом для молитов за померлих. За традицією в цей день священник проводить панахиду, а віряни згадують своїх рідних і близьких, які покинули цей світ.
Священномученик Василій, пресвітер Анкірський – один з важливих святих цього дня. Василій жив у IV столітті в Анкірі та був свідком християнських переслідувань. Як священник, він безстрашно сповідував свою віру, за що і був убитий. Його мученицька смерть та стійкість у вірі зробили його прикладом для християн.
Преподобний Ісаакій Далматський – ще один святитель, якого вшановують 22 березня. Ісаакій був захисником православ’я і пророком, який багато років молився і жив у пустелі. Його життя відзначалося смиренням і відданістю Богові, а також великою духовною силою.
Іменини та день ангела 22 березня
Цього дня святкують іменини Василі, Дарини, Ісаакії та Таїсії:
- Василь – ім'я грецького походження, означає "царський", "величний". Тотемний символ – лев, що символізує силу та владу. Це ім’я часто зустрічається серед православних святителів, як священник Василій Анкарський, і багато Василів у церкві асоціюються з силою духу та здатністю перемагати труднощі.
- Дарина – походить від перського "даріо", що означає "володарка добра". Тотемний символ – ластівка, що є уособленням щастя та добробуту.
- Ісаакій – ім'я біблійного походження, означає "той, хто сміється". Тотемний символ – олень, що означає благородство та духовну силу.
- Таїсія – ім'я грецького походження, означає "мудра" або "присвячена богам". Тотемний символ – сова, що є знаком мудрості та інтуїції.
Міжнародне свято 22 березня
22 березня також є важливим для міжнародної спільноти, оскільки це День підтримки жінок-мисткинь. Свято покликане відзначити досягнення жінок у світі мистецтва та культури. Ідея цього дня полягає в тому, щоб звернути увагу на важливість підтримки творчих жінок, які роблять свій внесок у різноманітні культурні галузі.
Це чудова можливість вшанувати внесок жінок у мистецтво — від книжок і поезії до живопису, театру та кінематографії.
Народні прикмети та що не можна робити 22 березня
22 березня в народі відзначають ще одне свято – День Василя Теплого. За народними прикметами, цей день вважається початком тепла. Якщо цього дня сонце світить яскраво, то весна буде теплою, а літо – спекотним.
Прикмети на 22 березня:
- якщо цього дня зранку тепло і сонячно, то очікується, що весна буде ранньою та теплою;
- якщо вранці на деревах видно росу, то літо буде дощовим;
- якщо в цей день йде дощ, це означає, що квітень буде багатим на дощі.
Цей день пов'язаний з народними віруваннями, що визначають погоду на наступні місяці, тому люди здавна уважно слідкували за природними явищами.
22 березня є третьою суботою Великого посту, а це означає, що цей день має суворі обмеження. Віряни, які дотримуються Великого посту, повинні утримуватися від вживання м'яса та молочних продуктів, оскільки це період духовного очищення і покаяння.
Великопісний період – це час для молитви та покаяння. Тому всі святкові заходи та веселощі в цей день є неприпустимими. Людям рекомендується проводити час у тиші, молитвах і роздумах. Оскільки це поминальна субота, потрібно молитися за душі померлих, згадувати рідних і близьких, а також відвідувати церкву для панахиди.