Все про 22 марта: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

22 марта православные христиане молятся за умерших. Кого сегодня можно поздравить с днем ангела

Праздник 22 марта (Фото: LIGA.net)

Какой церковный праздник завтра, 22 марта

22 марта приходится на третью субботу Великого поста, которую также называют поминальной.

Этот день особенно важен для православных христиан, ведь он момент для молитв за умерших. По традиции в этот день священник проводит панихиду, а верующие вспоминают своих родных и близких, покинувших этот мир.

Священномученик Василий, пресвитер Анкирский – один из важных святых этого дня. Василий жил в IV веке в Анкире и был свидетелем христианских преследований. Как священник, он бесстрашно исповедовал свою веру, за что и был убит. Его мученическая смерть и стойкость в вере сделали его примером для христиан.

Церковный праздник 22 марта, священномученик Василий (Фото: LIGA.net)

Преподобный Исаакий Далматский – еще один святитель, которого чествуют 22 марта. Исаакий был защитником православия и пророком, много лет молившимся и жившим в пустыне. Его жизнь отличалась смирением и преданностью Богу, а также великой духовной силой.

Именины и день ангела 22 марта

В этот день празднуют именины Василии, Дарьи, Исаакии и Таисии:

Василий – имя греческого происхождения, означает "царский", "величественный". Тотемный символ – лев, символизирующий силу и власть. Это имя часто встречается среди православных святителей, как священник Василий Анкарский, и многие Василии в церкви ассоциируются с силой духа и способностью побеждать трудности.

Дарья – происходит от персидского "дарио", что означает "владычица добра". Тотемный символ – ласточка, являющаяся олицетворением счастья и благополучия.

Исаакий – имя библейского происхождения, означает "смеющийся". Тотемный символ – олень, означающий благородство и духовную силу.

Таисия – имя греческого происхождения, означает "мудрая" или "посвященная богам". Тотемный символ – сова, являющаяся знаком мудрости и интуиции.

Именины и день ангела 22 марта (Фото: LIGA.net)

Международный праздник 22 марта

22 марта также важно для международного сообщества, поскольку это День поддержки женщин – деятельниц искусств. Праздник призван отметить достижения женщин в мире искусства и культуры. Идея этого дня состоит в том, чтобы обратить внимание на важность поддержки творческих женщин, которые вносят свой вклад в различные культурные сферы.

Это отличная возможность отметить женщин в искусстве — от книг и поэзии до живописи, театра и кинематографии.

Народные приметы и что нельзя делать 22 марта

Народные приметы и запреты 22 марта (Фото: LIGA.net)

22 марта в народе отмечают еще один праздник – День Василия Теплого. По народным приметам этот день считается началом тепла. Если в этот день солнце светит ярко, то весна будет теплой, а лето – жарким.

Приметы на 22 марта:

если в этот день утром будет тепло и солнечно, то ожидается, что весна будет ранней и теплой;

если утром на деревьях видна роса, то лето будет дождливым;

если в этот день идет дождь — значит, апрель будет богатым на дожди.

Этот день связан с народными верованиями, определяющими погоду на следующие месяцы, поэтому люди издавна внимательно следили за природными явлениями.

Поминальная суббота 22 марта / Фото: Liga.net

22 марта является третьей субботой Великого поста, а значит, этот день имеет строгие ограничения. Верующие, придерживающиеся Великого поста, должны воздерживаться от употребления мяса и молочных продуктов, поскольку это период духовного очищения и покаяния.

Великопостный период – это время для молитвы и покаяния. Поэтому все праздничные мероприятия и веселье в этот день недопустимы. Людям рекомендуется проводить время в тишине, молитвах и размышлениях. Поскольку это поминальная суббота, нужно молиться о душах умерших, вспоминать родных и близких, а также посещать церковь для панихиды.