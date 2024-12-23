Усе про день сьогодні, 23 грудня: церковне свято, день ангела та народні традиції

Християнські та державні свята, день ангела 23 грудня / Фото: pexels

Яке церковне свято сьогодні, 23 грудня

23 грудня церковний календар згадує відразу кількох святих. Це день пом’яті десяти мучеників Критських, преподобного Нифонта, єпископа Кіпрського та преподобного Павла, єпископа Неокесарійського.

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День десяти мучеників, що постраждали на Криті

Десять мучеників критських, зокрема мученик Феодул, згадуються як одні з найвідданіших християнських святих IV століття. У часи правління імператора Декія, коли гоніння на християн досягли апогею, ці подвижники відкрито відмовилися приносити жертви язичницьким богам.

За стійкість у вірі їх піддали численним тортурам і, зрештою, стратили. У православній традиції ці святі вважаються прикладом мужності та твердості у вірі. Церква закликає молитися до них у важкі періоди життя, коли потрібно вистояти перед випробуваннями.

Церковні свята 23 грудня / Фото: pexels

Свято єпископа Кіпрського Нифонта

Святий Нифонт, єпископ Кіпрський, прославився як духовний наставник і ревний поборник християнської віри. Він вів суворе та побожне життя, навчаючи людей смиренності, милосердя та любові до ближнього. Його вважають одним із перших церковних діячів, які активно проповідували важливість особистої покаянної молитви.

Відомо, що за життя Нифонт прагнув налагодити мир серед громад і приділяв особливу увагу благодійності. У цей день Церква вшановує його духовні подвиги та закликає вірян молитися про мир, розуміння та внутрішню рівновагу.

Свято єпископа Неокесарійського Павла

Святий Павло, єпископ Неокесарійський, був відомий своїм даром мудрості та глибокою духовністю. Він жив у IV столітті, коли християнство боролося за своє становлення, і присвятив усе життя служінню вірі. Павло став духовним учителем багатьох, і навіть після смерті його твори та проповіді залишаються цінними джерелами для церковного навчання.

Його пам'ять вшановують не тільки за непохитність перед переслідуваннями, а й за внесок у поширення християнської віри в Східній частині Римської імперії. Молитва до святого Павла допомагає знайти відповіді на складні духовні питання та зміцнити віру.

Іменини та день ангела 23 грудня

У цей день відзначають іменини та день ангела кілька імен, серед яких особливо шануються Павло та Нифонт:

Павло — ім’я, що в перекладі з латини означає "маленький", "скромний". Носії цього імені часто проявляють рішучість та твердість у своїх принципах, поєднуючи їх зі здатністю до співчуття.

Нифонт — рідкісне, але глибоке за значенням ім’я, що втілює духовну силу та життєву мудрість. Його власники відзначаються прагненням до внутрішнього спокою та гармонії.

Щоб привітати іменинників, традиційно слід побажати їм духовного зростання, міцності у житті та благословення у добрих справах.

День ангела 23 грудня / Фото: pexels

Державні та міжнародні свята

23 грудня в Україні відзначають День військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів, також відомий як День штабних спеціальностей та військ спеціального зв’язку.

День українських військовослужбовців оперативного контролю всіх рівнів – це дата, що присвячується людям, чия робота залишається переважно за лаштунками. Їхнє завдання — забезпечити безперервність комунікацій та стратегічне управління збройними силами в критичних умовах. Робота військовослужбовців оперативного контролю є не тільки високотехнічною, а й надзвичайно відповідальною, адже навіть незначна помилка може коштувати великих втрат.

Державні свята 23 грудня / Фото: pexels

Сьогодні також можна зосередитись на яскравих та колоритних міжнародних подіях:

День різдвяного кіномарафону у США — ідеальний час для затишного перегляду культових різдвяних фільмів, таких як "Сам удома" чи "Реальна любов". Цей день дарує відчуття тепла, сімейної єдності та передчуття свят.

— ідеальний час для затишного перегляду культових різдвяних фільмів, таких як "Сам удома" чи "Реальна любов". Цей день дарує відчуття тепла, сімейної єдності та передчуття свят. День пфеффернусе — свято традиційного німецького печива, що здавна готують на Різдво та день святого Миколая. Пфеффернусе відрізняється ароматом спецій — кориці, гвоздики та імбиру, — що нагадують про затишок та домашній комфорт. Традиційний рецепт містить суміш спецій, цукру, вершкового масла, яєць і борошна, а також популярні горіхи, такі як волоські та мигдаль, які додають для додаткового смаку.

— свято традиційного німецького печива, що здавна готують на Різдво та день святого Миколая. Пфеффернусе відрізняється ароматом спецій — кориці, гвоздики та імбиру, — що нагадують про затишок та домашній комфорт. Традиційний рецепт містить суміш спецій, цукру, вершкового масла, яєць і борошна, а також популярні горіхи, такі як волоські та мигдаль, які додають для додаткового смаку. День внутрішнього світла (HumanLight) — свято, створене для тих, хто вірить у силу людських цінностей. Його започаткували секулярні гуманісти, які в цей день наголошують на важливості внутрішнього добра, альтруїзму та співчуття. Дата не має релігійного характеру, тому цей день можуть святкувати представники усіх національностей, віросповідань та конфесій.

Народні традиції 23 грудня / Фото: pexels

Народні традиції на Федула

У народному календарі 23 грудня називають днем Федула. Цього дня багато людей ще дотримуються Різдвяного посту. Вважається, що зайві веселощі, розкоші чи порушення посту можуть призвести до невдач у майбутньому році. У цей день слід дотримуватися деяких заборон.

Не можна пліткувати чи обговорювати інших людей. Це вважалося гріхом і могло накликати погану долю. Не варто розпочинати нові проєкти чи важливі справи. День не сприятливий для масштабних змін. Не треба займатися важкою фізичною працею. У народі вірили, що втома цього дня особливо небезпечна для здоров’я.

Також в народі спостерігали за природою.

Якщо в цей день йде сніг, зима буде довгою і холодною.

Якщо день ясний і сонячний — слід чекати ранньої весни.

На столі цього дня обов’язково має бути каша — символ достатку та здоров’я.

Події 23 грудня нагадують про силу віри та відданості, вшанування пам'яті святих і ангелів-хоронителів. Ця дата дає змогу кожному зануритися в багатство історії, відчути дух Різдва та зберегти теплі традиції, передані нам поколіннями. Незалежно від того, як ви проведете цей день, головне — наповнити його добрими справами, теплом і внутрішнім світлом.