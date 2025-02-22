Усе про день завтра, 23 лютого: яке свято, день ангела та що не можна робити

У народному календарі на 23 лютого випадає Полікарпів день

Яке свято 23 лютого (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 23 лютого

За новим церковним календарем в Україні 23 лютого християни вшановують пам'ять священномученика Полікарпа – єпископа Смирнського; преподобних пустельників сирійських – Івана, Антоніна, Мойсея. Також на 23 лютого припадає М’ясопусна неділя.

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М’ясопусна неділя – остання неділя перед постом, в яку ще можна їсти м’ясо. Після неї розпочинається тиждень Масниці, або ж Сиропусний тиждень.

М’ясопусна неділя ще має назву "Неділя про Страшний суд". Цього дня в церквах читається Євангеліє про Страшний суд, що мусить спонукати вірян замислитися про свої вчинки, пошкодувати про лихі думки та покаятися у своїх гріхах.

Святий Полікарп був учнем апостола Івана Богослова. Один серед перших християнських єпископів, керував кафедрою у місті Смирни протягом 40 років. Був спалений живцем під час гоніння християн за правління імператора Марка Аврелія.

Пустельники сирійські – ченці, які жили у Сирії у п'ятому столітті. За власним бажанням вони віддалилися до пустелі й вели вкрай аскетичне життя, дотримуючись суворого посту та молитви.

Іменини та день ангела 23 лютого

За новоюліанським календарем в Україні 23 лютого з днем ангела слід вітати Івана, Мойсея, Дем'яна та Олександра.

А за юліанським календарем у цей день відзначають іменини Валентини.

Який день ангела 23 лютого (Фото: Pixabay)

Міжнародні свята

Всесвітній день взаєморозуміння та миру заснували члени клубу Ротарі. Сам клуб був заснований цього дня 1905 року як об’єднання бізнесменів для обміну досвідом та ідеями. Зараз Ротарі Інтернешнл – організація, що здійснює різні гуманітарні проєкти з метою встановлення розуміння та миру.

День народження дизельного двигуна відзначається також 23 лютого, оскільки саме цього дня німецький інженер Рудольф Дізель отримав патент на свій винахід. Сталося це 1893 року.

Слід зауважити, що в Радянському Союзі 23 лютого відзначався День захисника Вітчизни, або ж День Радянської армії. Зараз це свято в Росії, що вшановує російських військових. В Україні такого свята немає. Українці відзначають День захисників та захисниць 1 жовтня. Свято на честь Збройних Сил України – 6 грудня.

Народні традиції та заборони у цей день

За народними звичаями до Полікарпового дня вже відгуляли усі весілля. А дівчата, які лишилися незаміжніми, тепер мали чекати наступного весільного сезону, тобто до літа.

Тому на Полікарпів день молодиці бралися ворожити на судженого та здійснювати усілякі обряди на привернення своєї долі. В народі до 23 лютого є кілька прикмет.

Якщо в Полікарпів день холодно – в березні буде тепло.

Туман цього дня передбачає дощове літо.

А якщо коні лягають на землю – чекати хуртовини.

У народі вірили, що не можна цього дня бути в злих думках. Не радять і планувати якусь дальню дорогу, бо всі плани розладнаються. Не варто проводити день на самоті.

За церковними традиціями 23 лютого ще можна їсти м'ясні продукти. Це день підготовки до Масниці, що пов'язана з багатьма народними традиціями.