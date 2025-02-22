Все о дне завтра, 23 февраля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

В народном календаре на 23 февраля приходится Поликарпов день

Какой праздник 23 февраля (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 23 февраля

По новому церковному календарю в Украине 23 февраля христиане чествуют священномученика Поликарпа – епископа Смирнского; преподобных отшельников сирийских – Иоанна, Антонина, Моисея. Также на 23 февраля приходится Мясопустное воскресенье.

Мясопустное воскресенье – последнее воскресенье перед постом, когда еще можно есть мясо. После него начинается неделя Масленицы, или Сыропустная неделя.

Мясопустное воскресенье еще называется "Неделя о Страшном суде". В этот день в церквях читается Евангелие о Страшном суде, который должен побуждать верующих задуматься о своих поступках, пожалеть о плохих мыслях и покаяться в своих грехах.

Святой Поликарп был учеником апостола Иоанна Богослова. Один из первых христианских епископов, руководил кафедрой в городе Смирны в течение 40 лет. Был сожжен заживо в период гонения христиан во время правления императора Марка Аврелия.

Отшельники сирийские – монахи, жившие в Сирии в пятом веке. По собственному желанию они удалились в пустыню и вели аскетическую жизнь, соблюдая строгий пост и молитву.

Именины и день ангела 23 февраля

По новоюлианскому календарю в Украине 23 февраля с днем ангела следует поздравлять Ивана, Моисея, Демьяна и Александра.

А по юлианскому календарю в этот день отмечают именины Валентины.

Какой день ангела 23 февраля (Фото: Pixabay)

Международные праздники

Всемирный день взаимопонимания и мира учредили члены клуба Ротари. Сам клуб был основан в этот день в 1905 году как объединение бизнесменов для обмена опытом и идеями. Сейчас Ротари Интернешнл – организация, осуществляющая разные гуманитарные проекты с целью установления понимания и мира.

День рождения дизельного двигателя отмечается также 23 февраля, поскольку именно в этот день немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на свое изобретение. Произошло это в 1893 году.

Следует заметить, что в Советском Союзе 23 февраля отмечался День защитника Отечества, или День Советской армии. Сейчас это праздник в России, который чествует российских военных. В Украине такого праздника нет. Украинцы отмечают День защитников и защитниц 1 октября. Праздник в честь Вооруженных Сил Украины – 6 декабря.

Народные традиции и запреты в этот день

По народным традициям до Поликарпова дня уже сыграли все свадьбы. А девушки, оставшиеся незамужними, теперь должны были ждать следующего свадебного сезона, то есть до лета.

Поэтому на Поликарпов день девушки гадали на суженого и совершали всяческие обряды на привлечение своей судьбы. В народе на 23 февраля есть несколько примет.

Если в Поликарпов день холодно — в марте будет тепло.

Туман в этот день предвещает дождливое лето.

А если кони ложатся на землю – ждать метели.

Нельзя в этот день быть в плохих мыслях. Не советуют и планировать какую-то дальнюю дорогу, потому что все планы разладятся. Не стоит проводить день в одиночестве.

По церковным традициям 23 февраля можно есть мясные продукты. Это день подготовки к Масленице, связанной со многими народными традициями.