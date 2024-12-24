Усе про день сьогодні, 25 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 25 грудня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 25 грудня

25 грудня християни західного обряду святкують Різдво Христове. Це одне з найвеличніших свят церковного року, що належить до дванадесятих. Друге за значенням після Великодня свято у християнстві.

У цей день розпочинаються Святки – 12 святкових днів зимового циклу. Святки започатковані древніми слов’янами і відзначалися на території України ще задовго до приходу християнства. Всі 12 днів разом і з Різдвом Христовим огорнуті в магічні українські традиції. До цього періоду належать:

Під час різдвяних свят прийнято колядувати.

25 грудня в інших країнах та релігіях

У період зимового циклу свят в Україні інші народи та релігії мають свої національні або так само релігійні святкові традиції.

Ханука – єврейське свято світла та вогнів. Іноді Хануку називають Єврейським Різдвом. Але Ханука – це не Різдво. Юдейське свято має свою історію та традиції, але за датами припадає приблизно на кінець грудня – початок січня. Цього року перший день святкування збігається з Різдвом Христовим – 25 грудня.

– єврейське свято світла та вогнів. Іноді Хануку називають Єврейським Різдвом. Але Ханука – це не Різдво. Юдейське свято має свою історію та традиції, але за датами припадає приблизно на кінець грудня – початок січня. Цього року перший день святкування збігається з Різдвом Христовим – 25 грудня. Рідновіри святкують 25 грудня свято Коляди, тобто свято бога Сонця. Рідновіри в Україні дотримуються язичницьких поглядів та традицій наших пращурів, що були притаманні слов’янам на українських територіях.

Різдво Христове / Фото: uahistory.com

Неоязичники святкують свято Йоль . Дуже подібне свято до Коляди, прив’язане до зимового сонцестояння. Притаманне германським народам, спостерігалося в скандинавських та англомовних країнах.

. Дуже подібне свято до Коляди, прив’язане до зимового сонцестояння. Притаманне германським народам, спостерігалося в скандинавських та англомовних країнах. Мітраїсти відзначають Різдво Мітри, тобто народження бога Мітра. Ця релігія виникла ще в 1-му столітті до нашої ери, з давньоіранської релігії. Її послідовників було багато в Римській імперії. Мітра – це бог Добра і Сонця.

Іменини та день ангела сьогодні

Серед католицьких іменинників на 25 грудня є наступні: Адам, Альберт, Адальсинда, Ангеліна, Еммануель, Євгенія, Ісус, Ноель, Матеуш, Петров. Православні християни відзначають лише день Ісуса 25 грудня.

Що не можна робити 25 грудня

В цей день закінчується піст. Тож у свято можна їсти будь-яку їжу, заборон більше немає. Але день святковий, тож слід проводити його позитивно й весело у приємній компанії родичів та друзів. Не можна у свято Різдва:

сваритися та лаятися;

ображати когось чи обманювати;

не можна згадувати старі образи;

не можна погано говорити про померлих;

не можна робити важку роботу або поратися по дому;

у таке велике свято не можна шити й вишивати, а також різати ножицями.

В українських традиціях до Різдва завжди заздалегідь прибирали та прикрашали оселі. І наготувати їсти до святкового столу також старалися наперед, щоб у свято лише святкувати та відпочивати.