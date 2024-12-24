Усе про день сьогодні, 25 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято сьогодні, 25 грудня
25 грудня християни західного обряду святкують Різдво Христове. Це одне з найвеличніших свят церковного року, що належить до дванадесятих. Друге за значенням після Великодня свято у християнстві.
У цей день розпочинаються Святки – 12 святкових днів зимового циклу. Святки започатковані древніми слов’янами і відзначалися на території України ще задовго до приходу християнства. Всі 12 днів разом і з Різдвом Христовим огорнуті в магічні українські традиції. До цього періоду належать:
Під час різдвяних свят прийнято колядувати.
25 грудня в інших країнах та релігіях
У період зимового циклу свят в Україні інші народи та релігії мають свої національні або так само релігійні святкові традиції.
- Ханука – єврейське свято світла та вогнів. Іноді Хануку називають Єврейським Різдвом. Але Ханука – це не Різдво. Юдейське свято має свою історію та традиції, але за датами припадає приблизно на кінець грудня – початок січня. Цього року перший день святкування збігається з Різдвом Христовим – 25 грудня.
- Рідновіри святкують 25 грудня свято Коляди, тобто свято бога Сонця. Рідновіри в Україні дотримуються язичницьких поглядів та традицій наших пращурів, що були притаманні слов’янам на українських територіях.
- Неоязичники святкують свято Йоль. Дуже подібне свято до Коляди, прив’язане до зимового сонцестояння. Притаманне германським народам, спостерігалося в скандинавських та англомовних країнах.
- Мітраїсти відзначають Різдво Мітри, тобто народження бога Мітра. Ця релігія виникла ще в 1-му столітті до нашої ери, з давньоіранської релігії. Її послідовників було багато в Римській імперії. Мітра – це бог Добра і Сонця.
Іменини та день ангела сьогодні
Серед католицьких іменинників на 25 грудня є наступні: Адам, Альберт, Адальсинда, Ангеліна, Еммануель, Євгенія, Ісус, Ноель, Матеуш, Петров. Православні християни відзначають лише день Ісуса 25 грудня.
Що не можна робити 25 грудня
В цей день закінчується піст. Тож у свято можна їсти будь-яку їжу, заборон більше немає. Але день святковий, тож слід проводити його позитивно й весело у приємній компанії родичів та друзів. Не можна у свято Різдва:
- сваритися та лаятися;
- ображати когось чи обманювати;
- не можна згадувати старі образи;
- не можна погано говорити про померлих;
- не можна робити важку роботу або поратися по дому;
- у таке велике свято не можна шити й вишивати, а також різати ножицями.
В українських традиціях до Різдва завжди заздалегідь прибирали та прикрашали оселі. І наготувати їсти до святкового столу також старалися наперед, щоб у свято лише святкувати та відпочивати.