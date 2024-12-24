Усе про день сьогодні, 25 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 25 грудня / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято сьогодні, 25 грудня
  2. 25 грудня в інших країнах та релігіях
  3. Іменини та день ангела сьогодні
  4. Що не можна робити 25 грудня

Яке церковне свято сьогодні, 25 грудня

25 грудня християни західного обряду святкують Різдво Христове. Це одне з найвеличніших свят церковного року, що належить до дванадесятих. Друге за значенням після Великодня свято у християнстві.

У цей день розпочинаються Святки – 12 святкових днів зимового циклу. Святки започатковані древніми слов’янами і відзначалися на території України ще задовго до приходу християнства. Всі 12 днів разом і з Різдвом Христовим огорнуті в магічні українські традиції. До цього періоду належать:

Під час різдвяних свят прийнято колядувати.

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25 грудня в інших країнах та релігіях

У період зимового циклу свят в Україні інші народи та релігії мають свої національні або так само релігійні святкові традиції.

  • Ханука – єврейське свято світла та вогнів. Іноді Хануку називають Єврейським Різдвом. Але Ханука – це не Різдво. Юдейське свято має свою історію та традиції, але за датами припадає приблизно на кінець грудня – початок січня. Цього року перший день святкування збігається з Різдвом Христовим – 25 грудня.
  • Рідновіри святкують 25 грудня свято Коляди, тобто свято бога Сонця. Рідновіри в Україні дотримуються язичницьких поглядів та традицій наших пращурів, що були притаманні слов’янам на українських територіях. 
Усе про день сьогодні, 25 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Різдво Христове / Фото: uahistory.com
  • Неоязичники святкують свято Йоль. Дуже подібне свято до Коляди, прив’язане до зимового сонцестояння. Притаманне германським народам, спостерігалося в скандинавських та англомовних країнах.
  • Мітраїсти відзначають Різдво Мітри, тобто народження бога Мітра. Ця релігія виникла ще в 1-му столітті до нашої ери, з давньоіранської релігії. Її послідовників було багато в Римській імперії. Мітра – це бог Добра і Сонця.

Іменини та день ангела сьогодні

Серед католицьких іменинників на 25 грудня є наступні: Адам, Альберт, Адальсинда, Ангеліна, Еммануель, Євгенія, Ісус, Ноель, Матеуш, Петров. Православні християни відзначають лише день Ісуса 25 грудня.

Що не можна робити 25 грудня

В цей день закінчується піст. Тож у свято можна їсти будь-яку їжу, заборон більше немає. Але день святковий, тож слід проводити його позитивно й весело у приємній компанії родичів та друзів. Не можна у свято Різдва:

  • сваритися та лаятися;
  • ображати когось чи обманювати;
  • не можна згадувати старі образи;
  • не можна погано говорити про померлих;
  • не можна робити важку роботу або поратися по дому;
  • у таке велике свято не можна шити й вишивати, а також різати ножицями.

В українських традиціях до Різдва завжди заздалегідь прибирали та прикрашали оселі. І наготувати їсти до святкового столу також старалися наперед, щоб у свято лише святкувати та відпочивати.

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