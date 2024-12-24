Все о дне 25 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 25 декабря / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 25 декабря

25 декабря христиане Западного обряда празднуют Рождество Христово. Это один из величайших праздников церковного года, принадлежащий к двунадесятым. Второй по значению после Пасхи праздник в христианстве.

В этот день начинаются Святки – 12 праздничных дней зимнего цикла. Святки начаты древними славянами и отмечались на территории Украины еще задолго до прихода христианства. Все 12 дней вместе с Рождеством Христовым объяты в магические украинские традиции. К этому периоду относятся:

Во время рождественских праздников принято колядовать.

25 декабря в других странах и религиях

В период зимнего цикла праздников в Украине другие народы и религии имеют свои национальные или религиозные праздничные традиции.

Ханука – еврейский праздник света и огней. Иногда Хануку называют Еврейским Рождеством. Но Ханука это не Рождество. Иудейский праздник имеет свою историю и традиции, но по датам приходится примерно на конец декабря – начало января. В этом году первый день празднования совпадает с Рождеством – 25 декабря.

– еврейский праздник света и огней. Иногда Хануку называют Еврейским Рождеством. Но Ханука это не Рождество. Иудейский праздник имеет свою историю и традиции, но по датам приходится примерно на конец декабря – начало января. В этом году первый день празднования совпадает с Рождеством – 25 декабря. Родноверы отмечают 25 декабря праздник Коляды, то есть праздник Бога Солнца. Родноверы в Украине придерживаются язычницких традиций наших предков, присущих славянам на украинских территориях.

Рождество Христово / Фото: uahistory.com

Неоязычники празднуют праздник Йоль . Очень подобный праздник к Коляде, привязанный к зимнему солнцестоянию. Присущее германским народам, наблюдалось в скандинавских и англоязычных странах.

. Очень подобный праздник к Коляде, привязанный к зимнему солнцестоянию. Присущее германским народам, наблюдалось в скандинавских и англоязычных странах. Митраисты отмечают Рождество Митры, то есть рождение бога Митра. Эта религия возникла еще в 1-м веке до нашей эры, из древнеиранской религии. Ее последователей было много в Римской империи. Митра – это бог Добра и Солнца.

Именины и день ангела сегодня

Среди католических именинников на 25 декабря есть следующие: Адам, Альберт, Адальсинда, Ангелина, Эммануэль, Евгения, Иисус, Ноэль, Матеуш, Петр. Православные празднуют только день Иисуса 25 декабря.

Что нельзя делать 25 декабря

В этот день кончается пост. Так что в праздник можно есть любую еду, запретов больше нет. Но день праздничный, так что следует проводить его положительно и весело в приятной компании родственников и друзей. Нельзя в праздник Рождества:

ссориться и ругаться;

обижать кого-то или обманывать;

нельзя вспоминать старые обиды;

нельзя плохо говорить об умерших;

нельзя делать тяжелую работу или возиться по дому;

в такой большой праздник нельзя шить и вышивать, а также резать ножницами.

В украинских традициях к Рождеству всегда заранее убирали и украшали дома. И готовить есть к праздничному столу тоже старались заранее, чтобы в праздник только праздновать и отдыхать.