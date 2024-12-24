Все о дне 25 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 25 декабря / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 25 декабря
  2. 25 декабря в других странах и религиях
  3. Именины и день ангела сегодня
  4. Что нельзя делать 25 декабря

Какой церковный праздник завтра, 25 декабря

25 декабря христиане Западного обряда празднуют Рождество Христово. Это один из величайших праздников церковного года, принадлежащий к двунадесятым. Второй по значению после Пасхи праздник в христианстве.

В этот день начинаются Святки – 12 праздничных дней зимнего цикла. Святки начаты древними славянами и отмечались на территории Украины еще задолго до прихода христианства. Все 12 дней вместе с Рождеством Христовым объяты в магические украинские традиции. К этому периоду относятся:

Во время рождественских праздников принято колядовать.

Колядки 2024–2025. История и тексты старинных украинских колядок на Рождество

25 декабря в других странах и религиях

В период зимнего цикла праздников в Украине другие народы и религии имеют свои национальные или религиозные праздничные традиции.

  • Ханука – еврейский праздник света и огней. Иногда Хануку называют Еврейским Рождеством. Но Ханука это не Рождество. Иудейский праздник имеет свою историю и традиции, но по датам приходится примерно на конец декабря – начало января. В этом году первый день празднования совпадает с Рождеством – 25 декабря.
  • Родноверы отмечают 25 декабря праздник Коляды, то есть праздник Бога Солнца. Родноверы в Украине придерживаются язычницких традиций наших предков, присущих славянам на украинских территориях. 
Все о дне 25 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Рождество Христово / Фото: uahistory.com
  • Неоязычники празднуют праздник Йоль. Очень подобный праздник к Коляде, привязанный к зимнему солнцестоянию. Присущее германским народам, наблюдалось в скандинавских и англоязычных странах.
  • Митраисты отмечают Рождество Митры, то есть рождение бога Митра. Эта религия возникла еще в 1-м веке до нашей эры, из древнеиранской религии. Ее последователей было много в Римской империи. Митра – это бог Добра и Солнца.

Именины и день ангела сегодня

Среди католических именинников на 25 декабря есть следующие: Адам, Альберт, Адальсинда, Ангелина, Эммануэль, Евгения, Иисус, Ноэль, Матеуш, Петр. Православные празднуют только день Иисуса 25 декабря.

Что нельзя делать 25 декабря

В этот день кончается пост. Так что в праздник можно есть любую еду, запретов больше нет. Но день праздничный, так что следует проводить его положительно и весело в приятной компании родственников и друзей. Нельзя в праздник Рождества:

  • ссориться и ругаться;
  • обижать кого-то или обманывать;
  • нельзя вспоминать старые обиды;
  • нельзя плохо говорить об умерших;
  • нельзя делать тяжелую работу или возиться по дому;
  • в такой большой праздник нельзя шить и вышивать, а также резать ножницами.

В украинских традициях к Рождеству всегда заранее убирали и украшали дома. И готовить есть к праздничному столу тоже старались заранее, чтобы в праздник только праздновать и отдыхать.

Читайте также
Что за праздник Старый Новый год и почему в 2025 году его не будет
25 декабрякакой сегодня праздник