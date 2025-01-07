Усе про день 8 січня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 8 січня
8 січня має особливе значення для православних християн і супроводжується народними звичаями та святами. У цей день згадують святих, які залишили вагомий слід у християнській історії.
Святий преподобний Георгій Хозевіт проживав у Хозевії, монастирі, що розташовувався неподалік Йордану. Він був прикладом надзвичайної духовної сили, бездоганного життя та непохитної віри в Бога. Його вшановують за стійкість духу й життєве служіння.
Святий сповідник Еміліян Кизичеський був єпископом у місті Кізік у IV столітті. Він відзначався мужністю у боротьбі за християнську віру та протистоянні єретикам. Його праведне життя та жертва для збереження православ’я надихають тисячі вірян.
Свята преподобна Домніка походила з Карфагена та ще в юності прийняла чернечий шлях. Її знали як людину великої молитви й милосердя. Вона зробила вагомий внесок у зміцнення християнських спільнот, поширюючи любов і благодійність.
Іменини та день ангела 8 січня
Цього дня відзначають іменини люди з іменами Григорій, Домініка й Омелян. День ангела 8 січня пов’язаний зі святими, яких вшановують у церкві. Святі Георгій, Еміліян і Домніка є покровителями, до яких у цей день звертаються з молитвами.
Міжнародні й державні свята
8 січня в різних країнах світу відзначають важливі свята, що пов’язані як із національними традиціями, так і з глобальними подіями. Це чудовий день, щоб дізнатися більше про культуру й звичаї інших народів, а також знайти нові приводи для натхнення та радості.
Всесвітній день друку – це міжнародне свято нагадує про важливість друкованого слова в сучасному світі. У цей день проводяться виставки, обговорення та заходи, присвячені популяризації літератури й медіа.
Плужний понеділок у Великій Британії. Цього дня згадують про традиції аграрної праці. Плужний понеділок знаменує собою початок польових робіт після святкування Різдва. Традиційно у селах влаштовують гуляння, що супроводжуються піснями й костюмованими виступами.
Народні традиції й заборони у цей день
8 січня в народному календарі також називають днем Омеляна Зимового. Існує низка цікавих прикмет, звичаїв і заборон, що здавна супроводжували цей день.
Народні прикмети:
- Якщо у цей день випадає сильний сніг, це віщує гарний урожай навесні.
- Морозний день обіцяє теплу і тривалу весну.
- Чисте небо вдень — знак вдалого року.
У цей день заведено відпочивати від тяжкої роботи, спілкуватися з рідними та займатися духовними практиками. Люди вірять, що така поведінка сприяє гармонії в домі й забезпечує захист від негараздів.
Не варто починати нові важливі справи — вважається, що вони будуть невдалими. Слід уникати конфліктів і суперечок, оскільки вони можуть негативно вплинути на атмосферу в родині. Заборонено виносити сміття чи викидати щось із дому, щоб не накликати втрати.