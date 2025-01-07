Все о дне 8 января: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 8 января / Фото: freepik

Какой церковный праздник завтра, 8 января

8 января имеет особое значение для православных христиан и сопровождается народными обычаями и праздниками. В этот день вспоминают святых, оставивших весомый след в христианской истории.

Святой преподобный Георгий Хозевит проживал в Хозевии, монастыре, расположенном недалеко от Иордана. Он был примером чрезвычайной духовной силы, безупречной жизни и твердой веры в Бога. Его почитают за стойкость духа и жизненное служение.

Какой церковный праздник 8 декабря / Фото: wikipedia

Святой исповедник Эмилиан Кизический был епископом в городе Кизик в IV веке. Он отличался мужеством в борьбе за христианскую веру и противостоянии еретикам. Его праведная жизнь и жертва для сохранения православия вдохновляют тысячи верующих.

Святая преподобная Домника происходила из Карфагена и еще в юности приняла монашеский путь. Ее знали как человека великой молитвы и милосердия. Она внесла весомый вклад в укрепление христианских общин, распространяя любовь и благотворительность.

8 января приходится на второй день Рождества Христова по юлианскому календарю. В этот день верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы, который по новоюлианскому календарю, принятому в Украине, выпадает на 26 декабря

Именины и день ангела 8 января

В этот день отмечают именины люди с именами Григорий, Доминика и Емельян. День ангела 8 января связан со святыми, которых чествуют в церкви. Святые Георгий, Эмилиан и Домника – покровители, к которым в этот день обращаются с молитвами.

Международные и государственные праздники

8 января в разных странах мира отмечают важные праздники, связанные как с национальными традициями, так и с глобальными событиями. Это отличный день, чтобы узнать больше о культуре и обычаях других народов, а также найти новые поводы для вдохновения и радости.

Всемирный день печати – этот международный праздник напоминает о важности печатного слова в современном мире. В этот день проходят выставки, обсуждения и мероприятия, посвященные популяризации литературы и медиа.

Плужный понедельник в Великобритании. В этот день вспоминают о традициях аграрного труда. Плужный понедельник знаменует начало полевых работ после празднования Рождества. Традиционно в селах устраивают гуляния, сопровождаемые песнями и костюмированными выступлениями.

Международные и государственные праздники 8 января / Фото: freepik

Народные традиции и запреты в этот день

8 января в народном календаре также называют днем Емельяна Зимнего. Существует ряд интересных примет, обычаев и запретов, которые издревле сопровождали этот день.

Народные приметы:

Наши предки заметили, если в этот день сильный снег, то весна будет хорошей.

Морозный день сулит теплую и длительную весну.

Чистое небо днем – знак удачного года.

Народные традиции и запреты 8 января / Фото: freepik

В этот день принято отдыхать от тяжелой работы, общаться с родными и заниматься духовными практиками. Люди верят, что такое поведение способствует гармонии в доме и обеспечивает защиту от проблем.

Не стоит начинать новые важные дела – считается, что они будут неудачными. Следует избегать конфликтов и споров, поскольку они могут негативно отразиться на атмосфере в семье. Запрещено выносить мусор или выбрасывать что-либо из дома, чтобы не навлечь потери.