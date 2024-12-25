Все о дне 26 декабря: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Фото: katedra.if.ua

Какой церковный праздник 26 декабря

26 декабря, на следующий день после Рождества Христова, отмечается также важный христианский праздник – Собор Пресвятой Богородицы. Праздник почитается христианами восточной традиции. Собор в контексте этого праздника означает не церковь, а единение всех праздников почитания Девы Марии.

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Но у этого праздника, как и у всех остальных зимних праздников, дохристианские корни. В этот день почитали Мать как культ рождения и первоисточник жизни и всего живого. Еще в языческие времена этот день был большим праздником для женщин, они его почитали еще больше самого Рождества.

Зимние праздники, по народным верованиям, посвящены рождению или возрождению, это связано с постепенным увеличением дня в этот период после 21 декабря, то есть после дня зимнего солнцестояния. Потому и образ Праматери присутствует в этих давних языческих традициях.

Именины и день ангела завтра

По новому, принятому в Украине церковному календарю, 26 декабря свои именины празднуют Мария, Константин, Еварест, Евтимий и Ефим.

Народные традиции – что нельзя делать в этот день

Этот день народного славянского календаря насыщен старинными традициями и символами. Следует заметить, что продолжаются праздники, поэтому действуют те же запреты:

нельзя работать, делать тяжелую работу по дому;

нельзя убирать в доме;

нельзя, шить, вышивать и вязать;

нельзя отказывать в помощи просящим;

следует подавать милостыню нуждающимся.

Собор Пресвятой Богородицы переплел в себе христианские и народные обряды. Но и там, и там в праздник особенно почитаются матери. Христиане традиционно идут в церковь и молятся.

А по народным обычаям праздник еще более семейный. Его проводят только в кругу собственной семьи, не приглашая друзей.

Еще в праздник есть традиция посещать женщинами своих повитух, то есть акушерок – женщин, принимавших роды. В древности роды принимала в поселении опытная женщина постарше. А праздник назывался "бабьи каши".

В Киевские Руси в праздник почитали богиню Макош, считавшуюся покровительницей женщин и девушек. К этому дню пекли много сладкой сдобы и угощали ею беременных и молодых мам.

Славянская богиня Макош / Фото: skrynya.ua

С приходом христианства выпечку начали нести в церковь и освящать. А языческий праздник превратился в Собор Пресвятой Богоматери. Детям, родившимся в этот день, предсказывали большой талант и счастливую судьбу.