Усе про день 26 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Фото: katedra.if.ua
Зміст:
  1. Яке церковне свято 26 грудня
  2. Іменини та день ангела завтра
  3. Народні традиції – що не можна робити у цей день

Яке церковне свято 26 грудня

26 грудня, на наступний день після Різдва Христового, відзначається також важливе християнське свято – Собор Пресвятої Богородиці. Свято шанується християнами східної традиції. Собор у контексті цього свята означає не церкву, а єднання усіх свят шанування Діви Марії.

Але це свято, як і всі інші зимові свята, має дохристиянське коріння. Цього дня шанували Матір, як культ народження й першоджерело життя та всього живого. Ще за язичницьких часів цей день був великим святом для жінок, вони його шанували ще більше за саме Різдво.

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Зимові свята, за народними віруваннями, присвячені народженню або відродженню, це пов’язано з поступовим збільшенням дня в цей період після 21 грудня, тобто після дня зимового сонцестояння. Тому й образ Праматері присутній у цих давніх язичницьких традиціях.

Іменини та день ангела завтра

За новим, прийнятим в Україні церковним календарем, 26 грудня свої іменини святкують Марія, Костянтин, Єварест, Євтимій та Юхим.

Народні традиції – що не можна робити у цей день

Цей день народного слов’янського календаря насичений стародавніми традиціями та символами. Слід зауважити, що продовжуються святки, тому діють ті самі заборони:

  • не можна працювати, робити важку домашню роботу;
  • не можна прибирати в помешканні;
  • не можна, шити, вишивати та в’язати;
  • не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить;
  • слід давати милостиню нужденним.

Собор Пресвятої Богородиці переплів у собі християнські й народні обряди. Але і там, і там у свято особливо шануються матері. Християни традиційно йдуть до церкви та моляться.

А за народними звичаями свято ще більш сімейне. Його проводять тільки у колі власної сім’ї, не запрошуючи друзів.

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Ще свято має традицію відвідувати жінками своїх повитух чи породіль, тобто акушерок – жінок, які приймали пологи. В давні часи роди приймала в поселенні досвідчена жінка старшого віку. А свято мало назву "бабині каші".

У Київські Русі у свято шанували богиню Мокош, яка вважалася покровителькою жінок і дівчат. До її дня пекли багато солодкої здоби та пригощали нею вагітних і молодих мам.

Усе про день 26 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Слов'янська богиня Макош / Фото: skrynya.ua

З приходом християнства випічку почали ще й нести до церкви та святити. А язичницьке свято перетворилося на Собор Пресвятої Богоматері. Дітям, які народилися в цей день, пророкували великий талант і щасливу долю.

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