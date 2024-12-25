Усе про день 26 грудня: яке свято, день ангела та що не можна робити

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Яке церковне свято 26 грудня

26 грудня, на наступний день після Різдва Христового, відзначається також важливе християнське свято – Собор Пресвятої Богородиці. Свято шанується християнами східної традиції. Собор у контексті цього свята означає не церкву, а єднання усіх свят шанування Діви Марії.

Але це свято, як і всі інші зимові свята, має дохристиянське коріння. Цього дня шанували Матір, як культ народження й першоджерело життя та всього живого. Ще за язичницьких часів цей день був великим святом для жінок, вони його шанували ще більше за саме Різдво.

Зимові свята, за народними віруваннями, присвячені народженню або відродженню, це пов’язано з поступовим збільшенням дня в цей період після 21 грудня, тобто після дня зимового сонцестояння. Тому й образ Праматері присутній у цих давніх язичницьких традиціях.

Іменини та день ангела завтра

За новим, прийнятим в Україні церковним календарем, 26 грудня свої іменини святкують Марія, Костянтин, Єварест, Євтимій та Юхим.

Народні традиції – що не можна робити у цей день

Цей день народного слов’янського календаря насичений стародавніми традиціями та символами. Слід зауважити, що продовжуються святки, тому діють ті самі заборони:

не можна працювати, робити важку домашню роботу;

не можна прибирати в помешканні;

не можна, шити, вишивати та в’язати;

не можна відмовляти у допомозі тим, хто просить;

слід давати милостиню нужденним.

Собор Пресвятої Богородиці переплів у собі християнські й народні обряди. Але і там, і там у свято особливо шануються матері. Християни традиційно йдуть до церкви та моляться.

А за народними звичаями свято ще більш сімейне. Його проводять тільки у колі власної сім’ї, не запрошуючи друзів.

Ще свято має традицію відвідувати жінками своїх повитух чи породіль, тобто акушерок – жінок, які приймали пологи. В давні часи роди приймала в поселенні досвідчена жінка старшого віку. А свято мало назву "бабині каші".

У Київські Русі у свято шанували богиню Мокош, яка вважалася покровителькою жінок і дівчат. До її дня пекли багато солодкої здоби та пригощали нею вагітних і молодих мам.

Слов'янська богиня Макош / Фото: skrynya.ua

З приходом християнства випічку почали ще й нести до церкви та святити. А язичницьке свято перетворилося на Собор Пресвятої Богоматері. Дітям, які народилися в цей день, пророкували великий талант і щасливу долю.