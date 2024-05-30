775 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ – Офіс генпрокурора
Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 30 травня 775 засуджених вступили на службу до лав Збройних Сил України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За інформацією відомства, до суду подано понад 2400 клопотань засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 клопотання.

У прокуратурі зазначили, що виявили бажання служити найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

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