775 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ – Офіс генпрокурора
Станом на 30 травня 775 засуджених вступили на службу до лав Збройних Сил України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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За інформацією відомства, до суду подано понад 2400 клопотань засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 клопотання.
У прокуратурі зазначили, що виявили бажання служити найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
- 10 травня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.
- 17 травня президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.
- 28 травня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у Силах оборони з'являться окремі підрозділи, що складаються виключно з осіб, які відбували покарання.
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