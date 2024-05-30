775 засуджених вже поступили на службу в ЗСУ – Офіс генпрокурора

До суду подано понад 2400 клопотань засуджених щодо звільнення від відбування покарання для проходження служби, зазначили в ОГП

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 30 травня 775 засуджених вступили на службу до лав Збройних Сил України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За інформацією відомства, до суду подано понад 2400 клопотань засуджених щодо умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби. За участі прокурорів суди вже розглянули та своїми рішеннями задовольнили 1843 клопотання.

У прокуратурі зазначили, що виявили бажання служити найбільше засуджених, які відбувають покарання в установах у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

10 травня у Міністерстві юстиції заявили, що Україна здатна залучити до ЗСУ 10 000-20 000 ув'язнених та осіб із судимостями.

17 травня президент Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію засуджених.

28 травня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що у Силах оборони з'являться окремі підрозділи, що складаються виключно з осіб, які відбували покарання.

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