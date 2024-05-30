775 осужденных уже поступили на службу в ВСУ – Офис генпрокурора
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

По состоянию на 30 мая 775 осужденных поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По информации ведомства, в суд подано более 2400 ходатайств осужденных по условно-досрочному освобождению от отбывания наказания для прохождения военной службы. При участии прокуроров суды уже рассмотрели и своими решениями удовлетворили 1843 ходатайства.

В прокуратуре отметили, что изъявили желание служить больше всего осужденных, отбывающих наказание в учреждениях в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях.

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