Адміністрація Байдена хоче списати понад $4 млрд боргу України

Ці кошти надаються як частина невійськової допомоги, передбаченої квітневим законом про виділення $61 млрд для підтримки України

Меттью Міллер (Фото: ЕРА)

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на скасування близько $4,65 млрд боргу України. Про це на брифінгу заявив речник Держдепу Меттью Міллер.

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Навесні Конгрес ухвалив закон про додаткове фінансування для безпеки України, виділивши близько $61 млрд. У документі зазначено, що економічна допомога в розмірі приблизно $10 млрд надається Україні не безплатно, а у формі умовно-поворотної позики.

Цей закон дає президенту Байдену право списати 50% цієї позики. Решту 50% може бути анульовано наступним президентом США після 1 січня 2026 року.

"Частина цієї економічної допомоги була надана у формі позик, і ми мали можливість згідно із законопроєктом скасувати ці позики на свій розсуд", – сказав Міллер, додавши, що адміністрація Байдена проінформувала Конгрес про цей крок.

Водночас він визнав, що законодавці можуть не підтримати ініціативу.

"Я був би здивований, якби Конгрес пішов на такий крок, враховуючи переважну підтримку двох партій у Конгресі щодо надання допомоги. Але ми будемо дотримуватися закону", – сказав речник Держдепу.