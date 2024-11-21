Администрация Байдена хочет списать более $4 млрд долга Украины
Администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс запрос на отмену около $4,65 млрд долга Украины. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Мэттью Миллер.
Весной Конгресс принял закон о дополнительном финансировании для безопасности Украины, выделив около $61 млрд. В документе указано, что экономическая помощь в размере примерно $10 млрд предоставляется Украине не бесплатно, а в форме условно-возвратного займа.
Этот закон дает президенту Байдену право списать 50% этого займа. Остальные 50% могут быть аннулированы следующим президентом США после 1 января 2026 года.
"Часть этой экономической помощи была предоставлена в форме ссуд, и мы имели возможность согласно законопроекту отменить эти ссуды по своему усмотрению", – сказал Миллер, добавив, что администрация Байдена проинформировала Конгресс об этом шаге.
В то же время, он признал, что законодатели могут не поддержать инициативу.
"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон", – сказал спикер Госдепа.
- 14 ноября 2024 года Bloomberg сообщило, что Европа обращается с последним призывом к администрации Байдена усилить поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позицию Киева до окончания его президентского срока в январе.
- 20 ноября газета WP писала, что Байден одобрил предоставление Украине противопехотных мин.
- Вечером того же дня США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на $275 млн.