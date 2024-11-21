Администрация Байдена хочет списать более $4 млрд долга Украины

Эти средства предоставляются как часть невоенной помощи, предусмотренной апрельским законом о выделении $61 млрд для поддержки Украины

Мэттью Миллер (Фото: ЕРА)

Администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс запрос на отмену около $4,65 млрд долга Украины. Об этом на брифинге заявил спикер Госдепа Мэттью Миллер.

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Весной Конгресс принял закон о дополнительном финансировании для безопасности Украины, выделив около $61 млрд. В документе указано, что экономическая помощь в размере примерно $10 млрд предоставляется Украине не бесплатно, а в форме условно-возвратного займа.

Этот закон дает президенту Байдену право списать 50% этого займа. Остальные 50% могут быть аннулированы следующим президентом США после 1 января 2026 года.

"Часть этой экономической помощи была предоставлена в форме ссуд, и мы имели возможность согласно законопроекту отменить эти ссуды по своему усмотрению", – сказал Миллер, добавив, что администрация Байдена проинформировала Конгресс об этом шаге.

В то же время, он признал, что законодатели могут не поддержать инициативу.

"Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон", – сказал спикер Госдепа.