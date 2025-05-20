Американський аналітик Дікінсон: Розмовою із Трампом Путін купив собі місяць на наступ

Пітер Дікінсон (Фото: academy.ssu)

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін посилить наступ на фронті та атаки по тилу, адже впевнений у своїй безкарності. Таку думку висловив науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон у коментарі LIGA.net.

Діксон вважає, що Трамп не планує давати хід законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про нові антиросійські санкції, чим скористається Путін.

"Не думаю, що Трамп дасть відмах на санкції, які лежать в Сенаті. Трамп скаже, що досяг успіху, що просуває мирний процес вперед. А потім, за місяць, знову скаже, що втрачає терпіння і розчаровується. Поки що Путін просто купив собі щонайменше два тижні чи місяць. Війна тим часом загостриться, російський наступ буде ще активніший, бомбардування українських міст гіршими", – заявив Дікінсон.

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На думку аналітика, президент США підтримує такий розвиток подій через свою байдужість до результатів російсько-української війни для Києва.

"Мирний процес для Трампа не має цілі подальшого існування України, а лише припинення війни, байдуже з яким результатом. Це може бути крах України, може бути перемога. Головне, щоб більше не було вогню на фронті і ніхто його не звинувачував, що не виконує обіцянок", – сказав Дікінсон.