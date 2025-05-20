Американский аналитик Дикинсон: Разговором с Трампом Путин купил себе месяц на наступление
После разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин усилит наступление на фронте и атаки по тылу, потому что уверен в своей безнаказанности. Такое мнение высказал научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в комментарии LIGA.net.
Диксон считает, что Трамп не планирует давать ход законопроекту сенатора Линдси Грэма о новых антироссийских санкциях, чем воспользуется Путин.
"Не думаю, что Трамп даст отмашку на санкции, лежащие в Сенате. Трамп скажет, что добился успеха, что продвигает мирный процесс вперед. А потом, через месяц, снова скажет, что теряет терпение и разочаровывается. Пока что Путин просто купил себе по меньшей мере две недели или месяц. Война тем временем обострится," – заявил Дикинсон.
По мнению аналитика, президент США поддерживает такое развитие событий из-за своего безразличия к результатам российско-украинской войны для Киева.
"Мирный процесс для Трампа не имеет цели дальнейшего существования Украины, а только прекращение войны, безразлично с каким результатом. Это может быть крах Украины, может быть победа. Главное, чтобы больше не было огня на фронте и никто его не обвинял, что не выполняет обещаний", – сказал Дикинсон.
- 19 мая президент США Трамп провел длинный телефонный разговор с Путиным. Он длился более двух часов.
- Трамп заявил, что разговор был "прекрасным" и он верит, что Путин хочет прекратить войну.
- Ряд европейских лидеров сообщили, что Соединенные Штаты остаются вовлеченными в мирный процесс, а Европа ужесточает санкции.