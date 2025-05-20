Американский аналитик Дикинсон: Разговором с Трампом Путин купил себе месяц на наступление

Диксон считает, что президенту США безразлично, какой ценой для Украины будет достигнуто перемирие

Питер Дикинсон (Фото: academy.ssu)

После разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин усилит наступление на фронте и атаки по тылу, потому что уверен в своей безнаказанности. Такое мнение высказал научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон в комментарии LIGA.net.

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Диксон считает, что Трамп не планирует давать ход законопроекту сенатора Линдси Грэма о новых антироссийских санкциях, чем воспользуется Путин.

"Не думаю, что Трамп даст отмашку на санкции, лежащие в Сенате. Трамп скажет, что добился успеха, что продвигает мирный процесс вперед. А потом, через месяц, снова скажет, что теряет терпение и разочаровывается. Пока что Путин просто купил себе по меньшей мере две недели или месяц. Война тем временем обострится," – заявил Дикинсон.

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По мнению аналитика, президент США поддерживает такое развитие событий из-за своего безразличия к результатам российско-украинской войны для Киева.

"Мирный процесс для Трампа не имеет цели дальнейшего существования Украины, а только прекращение войны, безразлично с каким результатом. Это может быть крах Украины, может быть победа. Главное, чтобы больше не было огня на фронте и никто его не обвинял, что не выполняет обещаний", – сказал Дикинсон.