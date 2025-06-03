Anadolu Ajansı: Фідан і Рубіо обговорили переговори України та Росії в Стамбулі

Марко Рубіо та Хакан Фідан (Фото: nato.int)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорив переговори України та Росії у Стамбулі 2 червня з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляють Anadolu Ajansı та Sözcü Gazetesi з посиланням на інформацію від представника МЗС.

Зазначається, що під час телефонної розмови обговорили кроки, вжиті для припинення повномасштабної війни між Росією й Україною, та результати стамбульських переговорів.

Також було оцінено останні події у Сирії й секторі Гази.