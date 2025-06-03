Anadolu Ajansı: Фідан і Рубіо обговорили переговори України та Росії в Стамбулі
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан обговорив переговори України та Росії у Стамбулі 2 червня з держсекретарем США Марко Рубіо. Про це повідомляють Anadolu Ajansı та Sözcü Gazetesi з посиланням на інформацію від представника МЗС.
Зазначається, що під час телефонної розмови обговорили кроки, вжиті для припинення повномасштабної війни між Росією й Україною, та результати стамбульських переговорів.
Також було оцінено останні події у Сирії й секторі Гази.
- 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією. На зустрічі вдалося домовитися, зокрема, про новий обмін полоненими й тілами загиблих військових.
- Того самого дня російські пропагандисти опублікували так званий меморандум, який РФ передала Україні під час перемовин.
- Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зробив заяву про "справжню мету" переговорів у Стамбулі. Сенатор-республіканець Грем заявив, що цим Росія дала зрозуміти, що не зацікавлена в мирі, а заступник голови МЗС Кислиця, що "смертельно наївні" вірять у добросовісність Москви.