Аналітик: Удари по НПЗ — це викидання Росії зі світової економіки, наше головне завдання
Удари України по нафтопереробних заводах у Росії — це частина стратегії щодо виключення країни-агресора зі світової економіки. Про це заявив засновник ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров в ефірі LIGA.net.
За його словами, багато факторів говорять про те, що війна з Росією в різній інтенсивності буде довгостроковою.
"Аргумент про реформи тільки після війни не працює. Потрібно створювати умови для зростання національного капіталу. У нас багато людей, які заробляють гроші, є бізнеси", – сказав Краснопьоров.
Він зазначив, що завдання України – викинути Росію зі світової економіки.
"Удари по НПЗ – це поступове виконання цього завдання, але вони мають запас міцності, щоб існувати далі", – заявив аналітик.
- 12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільших збитків було завдано Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузької області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.
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