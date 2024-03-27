Аналітик: Удари по НПЗ — це викидання Росії зі світової економіки, наше головне завдання

Краснопьоров заявив, що війна проти Росії буде довгостроковою, а тому необхідно реформувати країну

Валентин Краснопьоров (Фото: скриншот з відео)

Удари України по нафтопереробних заводах у Росії — це частина стратегії щодо виключення країни-агресора зі світової економіки. Про це заявив засновник ініціативи "Останній капіталіст" Валентин Краснопьоров в ефірі LIGA.net.

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За його словами, багато факторів говорять про те, що війна з Росією в різній інтенсивності буде довгостроковою.

"Аргумент про реформи тільки після війни не працює. Потрібно створювати умови для зростання національного капіталу. У нас багато людей, які заробляють гроші, є бізнеси", – сказав Краснопьоров.

Він зазначив, що завдання України – викинути Росію зі світової економіки.

"Удари по НПЗ – це поступове виконання цього завдання, але вони мають запас міцності, щоб існувати далі", – заявив аналітик.

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