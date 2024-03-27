Аналитик: Удары по НПЗ — это выбрасывание России из мировой экономики, наша главная задача
Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России — это часть стратегии относительно исключения страны-агрессора из мировой экономики. Об этом заявил основатель инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов в эфире LIGA.net.
По его словам, многие факторы говорят о том, что война с Россией в разной интенсивности будет долгосрочной.
"Аргумент о реформах только после войны не работает. Нужно создавать условия для роста национального капитала. У нас много людей, которые зарабатывают деньги, есть бизнесы", — сказал Красноперов.
Он отметил, что задача Украины — выкинуть Россию из мировой экономики.
"Удары по НПЗ — это постепенное выполнение этой задачи, но у них есть запас прочности, чтобы существовать дальше", — заявил аналитик.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.
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