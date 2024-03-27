Аналитик: Удары по НПЗ — это выбрасывание России из мировой экономики, наша главная задача

Красноперов заявил, что война против России будет долгосрочной, а поэтому необходимо реформировать страну

Валентин Красноперов (Фото: скриншот с видео)

Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России — это часть стратегии относительно исключения страны-агрессора из мировой экономики. Об этом заявил основатель инициативы "Последний капиталист" Валентин Красноперов в эфире LIGA.net.

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По его словам, многие факторы говорят о том, что война с Россией в разной интенсивности будет долгосрочной.

"Аргумент о реформах только после войны не работает. Нужно создавать условия для роста национального капитала. У нас много людей, которые зарабатывают деньги, есть бизнесы", — сказал Красноперов.

Он отметил, что задача Украины — выкинуть Россию из мировой экономики.

"Удары по НПЗ — это постепенное выполнение этой задачи, но у них есть запас прочности, чтобы существовать дальше", — заявил аналитик.

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