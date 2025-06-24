Аналогів деякій американській зброї в Європі немає – аналітик Шлінчак
Україна досі отримувала до третини зброї від США, але тепер адміністрація Дональда Трампа збирається припинити її постачання, і невідомо, чи буде продавати. Про це розповів засновник Інституту світової політики Віктор Шлінчак у коментарі для розбору LIGA.net "Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи".
Він наголосив, що досі немає остаточного рішення США – якщо допомоги більше не буде, то чи зможе Україна купувати американську зброю напряму або через ЄС.
Велика частина американської зброї не має аналогів в Європі, сказав Шлінчак.
За три роки повномасштабної війни Збройні Сили України активно переходили на зброю, адаптовану під боєприпаси США – тепер від неї буде важко перейти до іншої, зазначив аналітик.
Київ сподівається на лобі ВПК США, який переконуватиме Білий дім, що Штатам вигідно продавати зброю, додав він.
- На саміті G7 у середині червня українська делегація передала адміністрації Трампа перелік на "дуже велику суму" з озброєнням, який Київ хоче придбати у Вашингтона у межах наступного пакета.