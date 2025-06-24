Аналогів деякій американській зброї в Європі немає – аналітик Шлінчак

Досі невідомо, чи Трамп погодиться продавати зброю, від якої залежить Київ. Перейти на інші зразки Україні буде складно, заявив аналітик Шлінчак

Президент Володимир Зеленський перед Patriot на полігоні у Німеччині, 11 червня 2024-го (Фото: EPA-EFE/JENS BUETTNER)

Україна досі отримувала до третини зброї від США, але тепер адміністрація Дональда Трампа збирається припинити її постачання, і невідомо, чи буде продавати. Про це розповів засновник Інституту світової політики Віктор Шлінчак у коментарі для розбору LIGA.net "Що буде з Україною без зброї США. Три сценарії та нова роль Європи".

Він наголосив, що досі немає остаточного рішення США – якщо допомоги більше не буде, то чи зможе Україна купувати американську зброю напряму або через ЄС.

Велика частина американської зброї не має аналогів в Європі, сказав Шлінчак.

За три роки повномасштабної війни Збройні Сили України активно переходили на зброю, адаптовану під боєприпаси США – тепер від неї буде важко перейти до іншої, зазначив аналітик.

Київ сподівається на лобі ВПК США, який переконуватиме Білий дім, що Штатам вигідно продавати зброю, додав він.