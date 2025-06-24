Аналогов некоторому американскому оружию в Европе нет – аналитик Шлинчак
Украина до сих пор получала до трети оружия от США, но теперь администрация Дональда Трампа собирается прекратить его поставки и неизвестно, будет ли продавать. Об этом рассказал основатель Института мировой политики Виктор Шлинчак в комментарии для разбора LIGA.net "Что будет с Украиной без оружия США. Три сценария и новая роль Европы".
Он подчеркнул, что до сих пор нет окончательного решения США – если помощи больше не будет, сможет ли Украина покупать американское оружие напрямую или косвенно через ЕС.
Большая часть американского оружия не имеет аналогов в Европе, сказал Шлинчак.
За три года полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины активно переходили на оружие, адаптированное под боеприпасы США – теперь от него будет сложно перейти к другому, отметил аналитик.
Киев надеется на лобби ВПК США, убеждающего Белый дом, что Штатам выгодно продавать оружие, добавил он.
- На саммите G7 в середине июня украинская делегация передала администрации Трампа перечень на "очень большую сумму" с вооружением, которое Киев хочет приобрести у Вашингтона в рамках следующего пакета.