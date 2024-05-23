AP: США оголосять пакет військової допомоги України на $275 млн 24 травня
У п'ятницю, 24 травня, США можуть оголосити про виділення нового пакета військової допомоги Україні вартістю $275 млн. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на двох неназваних американських посадовців, знайомих з питанням.
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За даними співрозмовників журналістів, новий пакет допомоги точно міститиме:
→ ракети для систем HIMARS;
→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.
Інших деталей видання не наводить. З моменту, коли Конгрес США подолав довготривалу паузу з ухваленням додаткового фінансування для України, цей пакет допомоги стане четвертим.
Крім того, 12 квітня США запропонували зібрати для України новий пакет допомоги на суму до $50 млрд під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів і під гарантії G7.
Цю пропозицію підтримують Канада, Німеччина, Франція і Велика Британія.
- З квітня 2024 року США виділили два пакети за президентськими повноваженнями та ще $6 млрд через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI), які будуть використані для закупівлі нових озброєнь в американських виробників для України.
- 21 травня журналісти Politico вже писали, що Вашингтон планує надати Києву військову допомогу протягом тижня.
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