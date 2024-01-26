Арахамія: У Раді немає єдності, наближається криза. Багато депутатів хочуть скласти мандати
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді "наближається велика криза", оскільки багато депутатів хочуть скласти мандати. Про це він повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни", яку організували LB.ua та EFI Group.
За його словами, сьогодні в українському парламенті немає єдності, яка була на початку великої війни.
"Єдність була півтора роки тому, а зараз ситуація щодо цього ще гірша, ніж до повномасштабної війни", — сказав Арахамія.
Він зазначив, що країні загрожує парламентська криза.
"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що у мене лише у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одного ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 осіб", – заявив нардеп.
Парламентар підкреслив, що для ухвалення рішень потрібно щонайменше 226 голосів, а із 400 депутатів зібрати їх складно.
"В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які бажають піти. Ми вирішили для себе, що не даватимемо голоси за складання мандатів тільки якщо медична дійсно ситуація, а так більше ніяких умов, за якими ми голосуватимемо за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", — резюмував він.
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- 19 січня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всі гілки української влади ухвалили рішення, що виборів під час війни в країні не буде.
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