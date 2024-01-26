Арахамія: У Раді немає єдності, наближається криза. Багато депутатів хочуть скласти мандати

Арахамія заявив, що зараз у парламенті немає єдності, яка була після початку великої війни

Давид Арахамія (Фото: ОП)

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді "наближається велика криза", оскільки багато депутатів хочуть скласти мандати. Про це він повідомив під час дискусії "2024: сценарії для країни", яку організували LB.ua та EFI Group.

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За його словами, сьогодні в українському парламенті немає єдності, яка була на початку великої війни.

"Єдність була півтора роки тому, а зараз ситуація щодо цього ще гірша, ніж до повномасштабної війни", — сказав Арахамія.

Він зазначив, що країні загрожує парламентська криза.

"З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що у мене лише у фракції 17 є заяв на складання мандату. Тобто у нас уже 401 людина в парламенті, ще одного ми точно відпустимо за медичними обставинами – буде 400 осіб", – заявив нардеп.

Парламентар підкреслив, що для ухвалення рішень потрібно щонайменше 226 голосів, а із 400 депутатів зібрати їх складно.

"В інших фракціях і партіях я теж знаю, що є люди, які бажають піти. Ми вирішили для себе, що не даватимемо голоси за складання мандатів тільки якщо медична дійсно ситуація, а так більше ніяких умов, за якими ми голосуватимемо за складання мандатів. Для того, щоб зберегти парламент легітимним", — резюмував він.

4 жовтня 2023 року президент Зеленський сказав, що ситуація з виборами складна, але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека для учасників голосування, то вибори могли б відбутися.

Вже 6 листопада президент заявив, що, на його думку, вибори поки "не на часі".

19 січня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всі гілки української влади ухвалили рішення, що виборів під час війни в країні не буде.

Конституція України прямо забороняє проведення виборів Верховної Ради під час воєнного стану. Щодо виборів президента у Конституції чіткої заборони немає, але для них потрібно буде змінювати закони.

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