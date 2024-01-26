Арахамия: В Раде нет единства, приближается кризис. Много депутатов хотят сложить мандаты

Арахамия заявил, что сейчас в парламенте нет единства, которое было после начала большой войны

Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде "приближается большой кризис", так как многие депутаты хотят сложить мандаты. Об этом он сообщил во время дискуссии "2024: сценарии для страны", которое организовали LB.ua и EFI Group.

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По его словам, сегодня в украинском парламенте нет единства, которое было в начале большой войны.

"Единство было полтора года назад, а сейчас ситуация в этом отношении еще хуже, чем до полномасштабной войны", — сказал Арахамия.

Он отметил, что стране угрожает парламентский кризис.

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одиного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек", — заявил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что для принятия решений нужно минимум 226 голосов, а из 400 депутатов собрать их сложно.

"В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, желающие уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", — резюмировал он.

4 октября 2023 года президент Зеленский сказал, что ситуация с выборами сложная, но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы могли бы состояться.

Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".

19 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет.

Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов Верховной Рады во время военного положения. Относительно выборов президента в Конституции четкого запрета нет, но для них нужно будет менять законы.

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