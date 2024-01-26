Арахамия: В Раде нет единства, приближается кризис. Много депутатов хотят сложить мандаты
Давид Арахамия (Фото: ОП)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде "приближается большой кризис", так как многие депутаты хотят сложить мандаты. Об этом он сообщил во время дискуссии "2024: сценарии для страны", которое организовали LB.ua и EFI Group.

По его словам, сегодня в украинском парламенте нет единства, которое было в начале большой войны. 

"Единство было полтора года назад, а сейчас ситуация в этом отношении еще хуже, чем до полномасштабной войны", — сказал Арахамия.

Он отметил, что стране угрожает парламентский кризис. 

"С парламентом вообще большой кризис приближается, потому что у меня только во фракции 17 есть заявлений на сложение мандата. То есть у нас уже 401 человек в парламенте, еще одиного мы точно отпустим по медицинским обстоятельствам – будет 400 человек", — заявил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что для принятия решений нужно минимум 226 голосов, а из 400 депутатов собрать их сложно. 

"В других фракциях и партиях я тоже знаю, что есть люди, желающие уйти. Мы решили для себя, что не будем давать голоса за сложение мандатов только если медицинская действительно ситуация, а так больше никаких нет условий, по которым мы будем голосовать за сложение мандатов. Для того чтобы сохранить парламент легитимным", — резюмировал он.

  • 4 октября 2023 года президент Зеленский сказал, что ситуация с выборами сложная, но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность для участников голосования, то выборы могли бы состояться.
  • Уже 6 ноября президент заявил, что, по его мнению, выборы пока "не ко времени".
  • 19 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все ветви украинской власти приняли решение, что выборов во время войны в стране не будет.
  • Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов Верховной Рады во время военного положения. Относительно выборов президента в Конституции четкого запрета нет, но для них нужно будет менять законы.

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