Армія дронів за тиждень знищила 132 одиниці російської техніки – інфографіка

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/ LIGA.net)

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що минулого тижня ударні підрозділи, які забезпечуються в межах проєкту "Армія дронів", уразили 132 одиниці російської техніки, зокрема вісім танків.

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"Мінус 132 одиниці російської техніки – результати Армії дронів", – йдеться в повідомленні.

Фото: Telegram

За даними Федорова, протягом минулого тижня ударним ротам БПЛА вдалося уразити вісім танків, 30 бойових броньованих машин, 32 гармати, чотири САУ та 46 одиниць спецтранспорту.

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Також у дописі зазначається, що українські військові уразили 55 опорних пунктів загарбників та 32 російських бойовиків.

Державний проєкт "Армія дронів" передав силам логістики понад 2000 безпілотників вітчизняного виробництва.

У серпні ЗСУ отримали понад 270 ударних дронів Vampire українського виробництва.

8 листопада Федоров повідомив, що проєкт "Армія дронів" відправив українським військовим на фронт понад 900 безпілотників різних типів і модифікацій.

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