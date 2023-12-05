Армия дронов за неделю уничтожила 132 единицы российской техники – инфографика

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что на прошлой неделе ударные подразделения, обеспечиваемые в рамках проекта "Армия дронов", поразили 132 единицы российской техники, в том числе восемь танков.

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"Минус 132 единицы российской техники – результаты Армии дронов", – говорится в сообщении.

Фото: Telegram

По данным Федорова, в течение прошлой недели ударным ртам БПЛА удалось поразить восемь танков, 30 боевых бронированных машин, 32 орудия, четыре САУ и 46 единиц спецтранспорта.

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Также в сообщении отмечается, что украинские военные поразили 55 опорных пунктов захватчиков и 32 российских боевика.

Государственный проект "Армия дронов" передал силам логистики более 2000 беспилотников отечественного производства.

В августе ВСУ получили более 270 ударных дронов Vampire украинского производства.

8 ноября Федоров сообщил, что проект "Армия дронов" отправил украинским военным на фронт более 900 беспилотников разных типов и модификаций.

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