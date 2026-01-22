Армія РФ перестала збільшуватися, російські втрати найчисельніші за весь час – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Сили оборони досягли того, що російська армія не збільшується – втрати окупантів убитими за рік зросли більш ніж удвічі. Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомив президент Володимир Зеленський.

Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський заявив, що російські втрати – найбільші за весь час.

"Я просто ділюся з вами реальною статистикою: 35 000 убитих на місяць, 35 000 солдатів. Торік у цей самий місяць це було близько 14 000", – сказав президент.

Він акцентував, що Росія не думає про втрати. Водночас Україна думає, як і скільки солдатів Москва втрачає.

"Ми знаємо, що вони мобілізують від 40 000 до 43 000 на місяць і починають втрачати 35 000. З цих 43 000 потрібно знати, що близько 10-15% тікають, є також поранені. Тож ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися", – сказав глава держави.

Він додав, що це вдалося завдяки дроновим технологіям і операторам дронів. Водночас Україна готова зупинити війну "вже завтра", наголосив Зеленський.

18 січня 2026 року Сирський заявив, що через великі втрати Росія не змогла збільшити наступальне угруповання, навіть попри перевиконання плану набору до війська.

Також головком повідомив, що втрати України знизилися на 13%.