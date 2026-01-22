Армія РФ перестала збільшуватися, російські втрати найчисельніші за весь час – Зеленський
Сили оборони досягли того, що російська армія не збільшується – втрати окупантів убитими за рік зросли більш ніж удвічі. Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі повідомив президент Володимир Зеленський.
Коментуючи ситуацію на фронті, Зеленський заявив, що російські втрати – найбільші за весь час.
"Я просто ділюся з вами реальною статистикою: 35 000 убитих на місяць, 35 000 солдатів. Торік у цей самий місяць це було близько 14 000", – сказав президент.
Він акцентував, що Росія не думає про втрати. Водночас Україна думає, як і скільки солдатів Москва втрачає.
"Ми знаємо, що вони мобілізують від 40 000 до 43 000 на місяць і починають втрачати 35 000. З цих 43 000 потрібно знати, що близько 10-15% тікають, є також поранені. Тож ви можете зрозуміти, що їхня армія перестала збільшуватися", – сказав глава держави.
Він додав, що це вдалося завдяки дроновим технологіям і операторам дронів. Водночас Україна готова зупинити війну "вже завтра", наголосив Зеленський.
- 18 січня 2026 року Сирський заявив, що через великі втрати Росія не змогла збільшити наступальне угруповання, навіть попри перевиконання плану набору до війська.
- Також головком повідомив, що втрати України знизилися на 13%.
Коментарі (0)