Владимир Зеленский (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Силы обороны достигли того, что российская армия не увеличивается – потери оккупантов убитыми за год возросли более чем вдвое. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сообщил президент Владимир Зеленский.

Комментируя ситуацию на фронте, Зеленский заявил, что российские потери – самые большие за все время.

"Я просто делюсь с вами реальной статистикой: 35 000 убитых в месяц, 35 000 солдат. В прошлом году в этот же месяц это было около 14 000", – сказал президент.

Он акцентировал, что Россия не думает о потерях. В то же время Украина думает, как и сколько солдат Москва теряет.

"Мы знаем, что они мобилизуют от 40 000 до 43 000 в месяц и начинают терять 35 000. Из этих 43 000 нужно знать, что около 10-15% убегают, есть также раненые. Поэтому вы можете понять, что их армия перестала увеличиваться", – сказал глава государства.

Он добавил, что это удалось благодаря дроновым технологиям и операторам дронов. В то же время Украина готова остановить войну "уже завтра", подчеркнул Зеленский.

18 января 2026 года Сырский заявил, что из-за больших потерь Россия не смогла увеличить наступательную группировку, даже несмотря на перевыполнение плана набора в войска.

Также главком сообщил, что потери Украины снизились на 13%.