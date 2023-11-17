Армія Росії втратила 1140 людей і 70 одиниць техніки та артилерії за добу – Генштаб
Російська армія втратила 1140 осіб минулої доби, Збройні Сили України знищили 70 одиниць техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового, на фронті сталося 72 бойові зіткнення.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 316 760 (+1140),
- танків – 5415 (+27),
- бойових броньованих машин – 10 132 (+11),
- артилерійських систем – 7712 (+29),
- РСЗВ – 895 (+3),
- засобів ППО – 585,
- літаків – 323,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),
- крилатих ракет – 1563,
- кораблів/катерів – 22,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17),
- спеціальної техніки – 1086 (+2).
- 10 листопада головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-2.
- 14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.
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