Армія Росії втратила 1140 людей і 70 одиниць техніки та артилерії за добу – Генштаб

Російська армія втратила 1140 осіб минулої доби, Збройні Сили України знищили 70 одиниць техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового, на фронті сталося 72 бойові зіткнення.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 316 760 (+1140),

- танків – 5415 (+27),

- бойових броньованих машин – 10 132 (+11),

- артилерійських систем – 7712 (+29),

- РСЗВ – 895 (+3),

- засобів ППО – 585,

- літаків – 323,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),

- крилатих ракет – 1563,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17),

- спеціальної техніки – 1086 (+2).

10 листопада головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-2.

14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

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