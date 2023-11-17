RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Армія Росії втратила 1140 людей і 70 одиниць техніки та артилерії за добу – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
17.11.2023, 08:04
Армія Росії втратила 1140 людей і 70 одиниць техніки та артилерії за добу – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія втратила 1140 осіб минулої доби, Збройні Сили України знищили 70 одиниць техніки та артилерії. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського, Роботиного та Вербового, на фронті сталося 72 бойові зіткнення.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 316 760 (+1140),

- танків – 5415 (+27),

- бойових броньованих машин – 10 132 (+11),

- артилерійських систем – 7712 (+29),

- РСЗВ – 895 (+3),

- засобів ППО – 585,

- літаків – 323,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5709 (+20),

- крилатих ракет – 1563,

- кораблів/катерів – 22,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 077 (+17),

- спеціальної техніки – 1086 (+2).

  • 10 листопада головнокомандувач ЗСУ назвав кількість втрат Росії за місяць її штурмів Авдіївки: ліквідовано близько 10 000 російських окупантів, знищено понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем і 7 літаків Су-2.
  • 14 листопада Сили оборони знищили ще один літак-штурмовик Су-25 російських загарбників на Авдіївському напрямку.

Читайте також: The Guardian: Західні посадовці оцінюють втрати Росії у 300 000 – 400 000

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавтратиГенштаб

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 